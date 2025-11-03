Hindustan Hindi News
Bihar Elections: बिहार चुनाव में एग्जिट पोल करने आए 3 की दर्दनाक मौत, खड़ी ट्रक में कार की टक्कर

Bihar Elections: बिहार चुनाव में एग्जिट पोल करने आए 3 की दर्दनाक मौत, खड़ी ट्रक में कार की टक्कर

संक्षेप: Bihar Elections: हाजीपुर में सड़क हादसे में एग्जिट पोल करने आए तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई जिनमें एक महिला भी शामिल है।

Mon, 3 Nov 2025 10:50 AMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, हाजीपुर
Bihar Elections: बिहार के वैशाली में एक भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें तीन लोगों की मौके पर मौत हो गई जबकि तीन लोग घायल हो गए। मरने वालों में एक महिला भी शामिल है। हादसा हाजीपुर में एक पेट्रोल पंप के पास अहले सुबह करीब साढ़े तीन बजे हुआ। मृतकों में दो यूपी के जबकि एक मध्य प्रदेश के थे। घायलों का इलाज हाजीपुर में अस्पताल में चल रहा है।

जानकारी के मुताबिक दुर्घटना के शिकार लोग एक कंपनी के कर्मी थे जो बिहार चुनाव में एग्जिट पोल सर्वे करने आए थे। किशनगंज में काम पूरा करने के बाद हाजीपुर पहुंचे थे। हाजीपुर-जनदाहा मुख्य मार्ग पर औद्योगिक थाना क्षेत्र के एचपी पेट्रोल पम्प के पास खड़े ट्रक में स्विफ्ट गाड़ी की भीषण टक्कर हो गई। घटना सुबह 3:30 बजे की बताई जा रही है। टीम के एक सदस्य ने बताया कि तीन लोगों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। मृतकों की पहचान हेमंत यादव, अर्पिता और राम स्वरूप में की गयी है। घटना में तीन अन्य घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। कंपनी के पदाधिकारी हाजीपुर पहुंच गए हैं।

हादसे की सूचना मिलने के बाद वैशाली पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और कार्रवाई शुरू कर दी। सभी मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने कार और ट्रक को कब्जे में ले लिया। घायलों का इलाज कराया जा रहा है। मृतकों के परिजनों को भी घटना की जानकारी दे दी गई है। पुलिस आवश्यक कानूनी कार्रवाई कर रही है।

