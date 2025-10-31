Bihar Elections: तेजस्वी की राह में 3 चुनौतियां; लालू परिवार की पारंपरिक सीट राघोपुर का इतिहास जानिए

संक्षेप: Bihar Election: तेजस्वी जहां एक ओर हैट्रिक की तैयारी में हैं, तो दूसरी ओर एनडीए के सतीश कुमार लालू परिवार के किले में सेंधमारी की कोशिश में लगे हैं। इस बार मैदान में जनसुराज और बड़े भाई तेजप्रताप की जनशक्ति जनता दल ने भी प्रत्याशी उतारा है।

Bihar Elections:बिहार चुनाव में वैशाली जिले का राघोपुर विधानसभा क्षेत्र एक बार फिर चर्चा में है। यहां से पूर्व उप मुख्यमंत्री और महागठबंधन के सीएम चेहरा तेजस्वी यादव मैदान में हैं। उनसे मुकाबले के लिए एनडीए ने सतीश कुमार (भाजपा) पर फिर दांव खेला है। लगातार दो चुनाव में जीत दर्ज करने वाले तेजस्वी जहां एक ओर हैट्रिक की तैयारी में हैं, तो दूसरी ओर विकास को मुद्दा बनाते हुए एनडीए के सतीश कुमार लालू परिवार के किले में सेंधमारी की कोशिश में लगे हैं। इस बार मैदान में जनसुराज और तेजस्वी के बड़े भाई तेजप्रताप के नेतृत्व वाले जनशक्ति जनता दल ने भी प्रत्याशी उतारा है। ऐसे में राजद के गढ़ राघोपुर में मुकाबला रोचक होने वाला है।

चारों ओर गंगा की धारा से घिरे राघोपुर को लालू परिवार की पारंपरिक सीट माना जाता है। यहां से राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव तीनों ने मिलकर सात बार जीत दर्ज की है। 1995 से 2020 के बीच सिर्फ एक बार 2010 में जदयू के सतीश कुमार ने 13 हजार वोट के अंतर से राबड़ी देवी को पराजित कर सभी को चौंका दिया था। बाद में सतीश भाजपा में शामिल हो गये। इसके बाद 2015 और 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव ने सतीश कुमार को पराजित किया। दोनों चुनावों में जीत का अंतर भी बढ़कर दोगुना हो गया। इस बार फिर एनडीए ने भाजपा के सतीश कुमार पर भरोसा जताया है। 1951 में अस्तित्व में आने वाली राघोपुर सीट पर शुरुआती दो चुनावों में कांग्रेस ने आसान जीत दर्ज की। परंतु 1962 में उसे हार का सामना करना पड़ा और सोशलिस्ट पार्टी के देवेंद्र सिन्हा ने जीत दर्ज की। उन्होंने कांग्रेस के हरिवंश नारायण को हराया। हालांकि बाद में 1967 में हरिवंश नारायण सिंह ने जनसंघ के उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया और इस सीट पर फिर कब्जा जमाया। सरकार पांच साल पूरी नहीं कर पाई। दोबारा 1969 में चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस के रामवृक्ष राय ने जीत दर्ज की। उन्होंने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के बाबू लाल शास्त्री को हराया। 1972 में फिर नए सिरे से चुनाव हुआ। इसमें संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के बाबू लाल शास्त्री ने भारतीय जनसंघ के हरिवंश नारायण सिंह को हराया। 1977 में जनता पार्टी की आंधी में बाबू लाल शास्त्री ने कांग्रेस के कन्हाई पी सिंह को हराया था। राघोपुर में अबतक आमने-सामने की टक्कर होती रही है। इस बार यहां से जनसुराज पार्टी ने चंचल कुमार को प्रत्याशी बनाया है। जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पिछले दिनों यहां रोड शो और सभा की थी। दूसरी तरफ तेजप्रताप यादव ने भी जनशक्ति जनता दल प्रत्याशी प्रेम कुमार यादव को उतारकर अलग चुनौती पेश की है।

उदयनारायण ने लालू के लिए सीट छोड़ी थी 1980, 1985 और 1990 में हैट्रिक लगाने वाले उदय नारायण राय ने हर बार अलग-अलग पार्टी का दामन थामा और जीत दर्ज की। जनता पार्टी सेक्युलर के टिकट पर पहली बार 1980 में उतरे और कांग्रेस (इंदिरा) के रामजयपाल सिंह यादव को हराया था। वहीं लोकदल के टिकट पर 1985 में उतरे और जनता पार्टी के हरिहर प्रसाद सिंह को धूल चटाई। 1990 में फिर जनता दल के टिकट पर उतरे और हरिहर प्रसाद को हराया। इसके बाद उन्होंने लालू प्रसाद के लिए अपनी सीट छोड़ दी।

कब-कब कौन-कौन जीते साल उम्मीदवार पार्टी 1952 हरिवंश नारायण सिंह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

1957 हरिवंश नारायण सिंह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

1962 देवेंद्र सिन्हा सोशलिस्ट पार्टी

1967 हरिवंश नारायण सिंह भारतीय जनसंघ

1969 रामवृक्ष राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

1972 बाबू लाल शास्त्री संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी

1977 बाबू लाल शास्त्री जनता पार्टी

1980 उदय नारायण राय जनता पार्टी (सेक्युलर)

1985 उदय नारायण राय लोक दल

1990 उदय नारायण राय जनता दल

1995 लालू प्रसाद जनता दल

1998 राजगीर चौधरी जनता दल

2000 लालू प्रसाद जनता दल

2000(उपचुनाव) राबड़ी देवी राष्ट्रीय जनता दल

2005 राबड़ी देवी राष्ट्रीय जनता दल

2005 राबड़ी देवी राष्ट्रीय जनता दल

2010 सतीश कुमार जदयू

2015 तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल

2020 तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल

राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के मुद्दे ● राघोपुर में कटाव से मुक्ति के लिए रिंग बांध बनवाने की मांग। 15 से 16 पंचायतों में बाढ़ का पानी घुसता है।

● खेल का स्टेडियम का निर्माण हो और डिग्री कॉलेज बने ताकि उच्च शिक्षा के लिए पटना न जाना पड़े।