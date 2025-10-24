Bihar Elections LIVE: पीएम मोदी कर्पूरी ग्राम पहुंचे, तेजस्वी भी सहनी के साथ प्रचार पर निकले

संक्षेप: Bihar Elections Live Updates: पीएम मोदी और अमित शाह आज बिहार में एनडीए की चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। पीएम कर्पूरी ग्राम पहुंच गए हैं। जेपी नड्डा भी बिहार में हैं। तेजस्वी यादव आज से अपना प्रचार अभियान शुरू कर रहे हैं।

Bihar Elections LIVE Updates: बिहार विधानसभा चुनाव में नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब सभी पार्टियां प्रचार में जोर-शोर से जुट गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज समस्तीपुर और बेगूसराय में चुनावी रैली करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बक्सर और सीवान में जनसभाएं हैं। शाह पटना में रात रुकेंगे और कल तीन जगहों पर और रैलियां करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बिहार दौरे पर हैं। भाजपा नेताओं के साथ बैठक के अलावा हाजीपुर में शाम को प्रबुद्धजन सम्मेलन में शिरकत करेंगे। दूसरी ओर, विपक्षी दलों के महागठबंधन में भी प्रचार अभियान की शुरुआत होने वाली है। तेजस्वी की आज पटना, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर जिलों में 5 जगहों पर रैलियां और कार्यक्रम हैं। उनके साथ वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी भी मौजूद रहेंगे। सीपीआई माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य भी आज आरा से अपने प्रचार अभियान की शुरुआत कर रहे हैं।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स यहां पढ़ें-

Bihar Elections LIVE 11:22 AM- कर्पूरी ग्राम पहुंचे पीएम मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समस्तीपुर जिले के कर्पूरी ग्राम पहुंच गए हैं। यहां जननायक कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि देने के बाद वे समस्तीपुर में भाजपा की चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे।

Bihar Elections LIVE 11:18 AM- तेजस्वी बोले- मैं मुख्यमंत्री बना तो, बिहार के लोग भी 'CM' बनेंगे पटना स्थित अपने आवास पर मीडिया से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष ने आज सुबह कहा- तेजस्वी टूटी-फूटी और झूठी बातें नहीं करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं जुबान का पक्का हूं। अगर तेजस्वी सीएम बनेगा तो बिहार के लोग भी CM यानी चिंता मुक्त (Chinta Mukt) बनेंगे।

Bihar Elections LIVE 10:58AM- मुकेश सहनी भाजपा से बोले- मुसलमानों की चिंता करने की जरूरत नहीं अल्पसंख्यक वर्ग से महागठबंधन में डिप्टी सीएम फेस नहीं बनाए जाने के सवाल पर वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने भाजपा पर निशाना साधा है। सहनी ने पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में कहा कि भाजपा को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुसलमानों की हमें फिक्र है। भाजपा को अपने नेता शाहनवाज हुसैन की फिक्र करनी चाहिए।

Bihar Elections LIVE 10:33AM- तेजस्वी यादव प्रचार पर निकले, सहनी और आईपी गुप्ता साथ बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार के लिए निकल गए हैं। उन्होंने वीआईपी चीफ मुकेश सहनी और इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के आईपी गुप्ता के साथ हेलिकॉप्टर में बैठे हुए फोटो अपने एक्स अकाउंट पर शेयर की है। तेजस्वी ने लिखा- उत्साह, उमंग, उम्मीद और विश्वास के साथ मंजिल की तरफ बढ़ते कदम!

Bihar Elections LIVE 10:22 AM- बिहार आने से पहले ठीक पहले मोदी का पोस्ट, छठ पर की ये डिमांड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार आने से ठीक पहले सोशल मीडिया पोस्ट शेयर की है। इसमें उन्होंने भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को नमन किया। साथ ही लोगों से छठी मइया के गीत शेयर करने की भी अपी की। पीएम ने लिखा, "आज समस्तीपुर में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। फिर दोपहर करीब 12:15 बजे वहां के अपने परिवारजनों से संवाद का सुअवसर मिलेगा। इसके बाद लगभग 2 बजे बेगूसराय की जनसभा में अपने भाई-बहनों का आशीर्वाद प्राप्त करूंगा। बिहार की जनता-जनार्दन का जोश और उत्साह बताता है कि इस बार के विधानसभा चुनावों में भी भाजपा-एनडीए को प्रचंड जीत मिलने जा रही है।"

उन्होंने आगे कहा "प्रकृति और संस्कृति को समर्पित महापर्व छठ आने वाला है। बिहार सहित देशभर में इसकी तैयारियों में श्रद्धालु पूरे भक्ति-भाव से जुट चुके हैं। छठी मइया के गीत इस पावन अवसर की भव्यता और दिव्यता को और बढ़ाने वाले होते हैं। आपसे आग्रह है कि आप भी छठ पूजा से जुड़े गीत मेरे साथ शेयर करें। मैं अगले कुछ दिनों तक इन्हें सभी देशवासियों के साथ साझा करूंगा।"