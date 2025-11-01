Hindustan Hindi News
आधी आबादी को टिकट देना भूल गए NDA-MGB? बिहार चुनाव में कितनी महिला उम्मीदवार

संक्षेप: बिहार में इस बार 15 सालों में सबसे कम महिलाएं चुनावी मैदान में हैं। महिलाओं के लिए बड़े-बड़े वादे करने वालीं पार्टियां इस मोर्चे पर पीछे नजर आ रही हैं। महिला उम्मीदवारों की कमी के बारे में पूछे जाने पर पार्टियां एक कारण बता रही हैं।

Sat, 1 Nov 2025 01:26 AMJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वादों और घोषणाओं का दौर जारी है। NDA और महागठबंधन की ओर से घोषणा पत्र भी जारी कर दिया गया है। इन दोनों ही घोषणापत्रों में महिला वोटरों को लुभाने की पुरजोर कोशिशें की गई हैं। जहां एक तरफ NDA के मैनिफेस्टो में महिलाओं के लिए मिशन करोड़पति का जिक्र है, तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी ने महिलाओं को 5 साल तक हर महीने 2500 रुपए देने की बात कही है। हालांकि इन वादों के बीच ऐसा भी प्रतीत होता है कि पार्टियां महिला उम्मीदवारों को टिकट देना भूल गईं। बिहार में इस बार 15 सालों में सबसे कम महिलाएं चुनावी मैदान में हैं।

राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में इस बार कुल 2,357 पुरुष चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं इसकी तुलना महिलाओं की बात जाए तो सिर्फ 258 महिलाएं चुनावी उम्मीदवार हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 13 महिला उम्मीदवार, तो वहीं कांग्रेस ने महज 5 महिलाओं को टिकट दिया है। इसके अलावा नीतीश की जद(यू) ने 13, और RJD ने 23 महिला उम्मीदवारों को मौका दिया है। जन सुराज और बहुजन समाज पार्टी इस मामले में थोड़ी आगे हैं, जहां जन सुराज ने 25 तो वहीं BSP ने 26 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है।

महिला उम्मीदवारों को टिकट ना थमाने को लेकर प्रश्न किए जाने पर राजनीतिक पार्टियां एक ही कारण बताती हैं। यह कारण है जीतने की संभावना। पिछले विधानसभा चुनाव में 370 महिला उम्मीदवारों को मौका दिया गया था। इनमें से 26 महिलाओं ने जीत दर्ज की थी। इस तरह महिलाओं की सफलता दर 7 प्रतिशत रही। हालांकि इस मामले में पुरुष उम्मीदवारों की जीत फीसदी भी लगभग 10 प्रतिशत ही रही थी। बता दें कि बिहार में आगामी 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में मैदान होंगे। वहीं नतीजों की घोषणा 14 नवंबर को की जाएगी।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari
जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
