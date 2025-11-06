Bihar Elections 2025: मुजफ्फरपुर के 2 विधानसभा में वोट बायकॉट, बाढ़ और पुल की लड़ाई चुनाव पर भारी

संक्षेप: Bihar Elections 2025: औराई के जीवाजोर गांव में मतदान केंद्र पर जाने वाली ग्रामीण सड़क पर बैनर लगा दिया गया है तो गायघाट में दो पोलिंग बूथों पर अभी तक सन्नाटा पसरा है। खबर मिलने के बाद प्रशासन की टीम इलाके के लोगों को समझाने में लगी है।

Bihar Elections 2025: बिहार के मुजफ्फरपुर से मतदान के वहिष्कार की खबर है। जिले के औराई और विधानसभा क्षेत्रों में वोट बायकॉट किया गया है। कारण है बाढ़ से तबाही और पुलिस निर्माण में सरकार और प्रशासन की विफलता। औराई के जीवाजोर गांव में मतदान केंद्र पर जाने वाली ग्रामीण सड़क पर बैनर लगा दिया गया है तो गायघाट में दो पोलिंग बूथों पर अभी तक सन्नाटा पसरा है। खबर मिलने के बाद प्रशासन की टीम इलाके के लोगों को समझाने-बुझाने में लगी है।

सुरक्षा बल आंगनबाड़ी सेविका,शिक्षिका सभी लोग केंद्र पर मतदाताओं की वाट जोड़ रहे हैं विस्थापित परिवार के लोगों का झड़प भी हुआ मामला शांतिपूर्ण रहा । स्थानीय सनी शाह, राहुल कुमार, राजा कुमार ,लक्ष्मीनिया देवी, जगरनाथ शाह, अनारो देवी, समेत दर्जनों लोगों का कहना था कि अब पुनर्वास के लिए अंतिम सांस तक लड़ाई जारी रहेगी। अधिकारियों ने इस आशय की जानकारी नियंत्रण कक्ष को दे दी गई है। सीओ गौतम कुमार सिंह भी प्रयास कर लौट चुके हैं।बीडीओ और थाना अध्यक्ष ने भी बताया कि हम लोग मां मनोबल की तैयारी गांव में लगे हुए हैं अभी तक सफलता नहीं मिली है।

इधर गायघाट में पुल और समाहरणालय जैसा द्वार बनाने की मांग को लेकर वोट मतदान केंद्र संख्या 161 और 162 पर वोट वहिष्कार किया गया है। सुभाष चौक पर द्वार और रजुआ घाट पर पुल की मांग की जा रही है। घाट पर कई सालों से पुल का निर्माण जारी है पर उसे पूरा नहीं किया जा रहा है। लोग सुभाष चौक पर जमे हैं पर पोलिंग बूथ पर नहीं जा रहे हैं। काफी मनाने के बाद भी पोलिंग स्टेशन पर सन्नाटा पसरा है।