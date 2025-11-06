Bihar Elections 2025: यही तमाशा होता है बिहार में; पर्ची नहीं लाने पर वोट देने से रोका तो भड़कीं दो महिला वोटर

संक्षेप: Bihar Elections 2025: महिला वोटरों नेआरोप लगाया कि बीएलओ ने उन्हें पर्ची नहीं दी। हालांकि, निर्वाचन कार्यालय से बताया गया कि मामलों को सुलझा लिया गया है।

Bihar Elections 2025: पहले चरण की वोटिंग के दौरान पटना के वेटेनरी कॉलेज मतदान केंद्र पर दो महिलाओं को वोट डालने से रोक दिया गया। इनके पास वोटर पर्ची उपलब्ध नहीं होने के कारण ऐसा किया गया। आरोप लगाया कि बीएलओ ने उन्हें पर्ची नहीं दी। मतदाताओं की सुविधा के लिए बीएलओ के स्तर से हर घर पर्ची उपलब्ध कराने का प्रावधान है। हांलांकि, निर्वाचन कार्यालय ने इस संबंध में पूछने पर कहा है कि दोनों मामलों को सुलझा लिया गया है। यह वीआईपी बूथ है जहां लालू यादव, तेजस्वी, राबड़ी देवी समेत पटना के बड़े नेता वोट डालते हैं।

वेटेनरी कॉलेज ग्राउंड बूथ पर वोट डालने पहुंची युवा वोटर श्रेया पोलिंग बूथ से बिना वोट डाल लौट रही थीं। उन्होंने मीडिया को बताया कि बूथ पर पहुंची तो मतदाता पर्ची की मांग की गई। उनके पास पर्ची नहीं है क्योंकि बीएलओ या किसी ने उन्हें पर्ची नहीं दी। उन्हें पर्चा लाने को कहा गया। इसस पर श्रेया भड़क गईं। डिजीटल पर्ची की मान्यता नहीं दी गई। श्रेया ने आरोप लगाया कि यही तमाशा बिहार में होता रहता है। कहा कि वोट डालकर काम पर भी जाना है।

एक अन्य महिला वोटर अनुपमा शर्मा ने भी यही आरोप लगा। उन्होंने कहा कि घर का काम छोड़कर वोट डालने पहुंची पर वोट नहीं डाल पाई। उनके पास पर्ची नहीं है पर वोटर क्रमांक मालूम है। पहचान पत्र भी है। लेकिन मतदान अधिकारी पर्ची की मांग पर डट गए। उन्होंने बताया कि बीएलओ ने उन्हें पर्ची नहीं दी। बोल रही हैं कि व्हाट्सऐप पर भेज दे रही ही। आज डिजीटल जमाने में भी पर्ची की मांग की जा रही है। दिखाने पर वोट डालने की अनुमति नहीं दी गई। यहां बिना पर्ची के वोट डालने से रोका जा रहा है।