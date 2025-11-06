Bihar Elections 2025: रोटी पलटिए नहीं तो जल जाएगी, 20 साल बहुत हुआ; लालू यादव ने की बिहार में बदलाव की अपील

संक्षेप: Bihar Elections 2025: सोशल मीडिया के जरिए लालू यादव ने कहा है कि तवा से रोटी पलटती रहनी चाहिए नहीं तो जल जाएगी। 20 साल बहुत हुआ। अब युवा सरकार और नए बिहार के लिए तेजस्वी सरकार अति आवश्यक है।

Bihar Elections 2025: मतदान करने के बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बिहार में बदलाव की अपील की है। सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने कहा है कि तवा से रोटी पलटती रहनी चाहिए नहीं तो जल जाएगी। 20 साल बहुत हुआ। अब युवा सरकार और नए बिहार के लिए तेजस्वी सरकार अति आवश्यक है।

सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी के साथ वोट वाली अंगुली दिखाते हुए तस्वी शेयर किया। उन्होंने लिखा, “तवा से रोटी पलटती रहनी चाहिए नहीं तो जल जाएगी। 20 साल बहुत हुआ! अब युवा सरकार और नए बिहार के लिए तेजस्वी सरकार अति आवश्यक है।” लालू प्रसाद ने सीधे तौर पर अपने बेटे तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की अपील की। कांग्रेस की अनमनस्यता के बाद भी लालू अपने बेटे तेजस्वी को सीएम पद का उम्मीदवार घोषित कराने में सफल रहे।

गुरुवार को लालू प्रसाद यादव ने पूरे परिवार समेत वेटेनरी कॉलेज ग्राउंड स्थित बूथ पर जाकर वोट किया। लालू के साथ राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, रोहिणी आचार्या, राजश्री, मीसा भारती मौजूद थे। पहली बार परिवार के साथ तेज प्रताप यादव नहीं दिखे। अनुष्का यादव प्रकरण में पार्टी से निष्कासन के बाद तेज प्रताप यादव अपनी पार्टी जेजेडी की स्थापना कर ली है और महुआ से चुनाव लड़ रहे हैं।

लालू और तेजस्वी पहले भी नई सरकार का दावा कर चुके हैं। वोट डालने पहुंचे लालू यादव ने मीडिया के सवाल पर दावा किया कि इस बार नीतीश कुमार की हार होगी और बिहार में बदलाव होगा। उन्होंने लोगों से बदलाव लाने की अपील की। परिवार के सभी सदस्यों न आम जनों से बढ़ चढ़कर वोट डालने की अपील की। मीसा भारती ने नीतीश कुमार और पीएम मोदी पर जुबानी हमला किया।