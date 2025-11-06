Hindustan Hindi News
Bihar Elections 2025: रोटी पलटिए नहीं तो जल जाएगी, 20 साल बहुत हुआ; लालू यादव ने की बिहार में बदलाव की अपील

संक्षेप: Bihar Elections 2025: सोशल मीडिया के जरिए लालू यादव ने कहा है कि तवा से रोटी पलटती रहनी चाहिए नहीं तो जल जाएगी। 20 साल बहुत हुआ। अब युवा सरकार और नए बिहार के लिए तेजस्वी सरकार अति आवश्यक है।

Thu, 6 Nov 2025 11:49 AMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Bihar Elections 2025: मतदान करने के बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बिहार में बदलाव की अपील की है। सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने कहा है कि तवा से रोटी पलटती रहनी चाहिए नहीं तो जल जाएगी। 20 साल बहुत हुआ। अब युवा सरकार और नए बिहार के लिए तेजस्वी सरकार अति आवश्यक है।

सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी के साथ वोट वाली अंगुली दिखाते हुए तस्वी शेयर किया। उन्होंने लिखा, “तवा से रोटी पलटती रहनी चाहिए नहीं तो जल जाएगी। 20 साल बहुत हुआ! अब युवा सरकार और नए बिहार के लिए तेजस्वी सरकार अति आवश्यक है।” लालू प्रसाद ने सीधे तौर पर अपने बेटे तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की अपील की। कांग्रेस की अनमनस्यता के बाद भी लालू अपने बेटे तेजस्वी को सीएम पद का उम्मीदवार घोषित कराने में सफल रहे।

गुरुवार को लालू प्रसाद यादव ने पूरे परिवार समेत वेटेनरी कॉलेज ग्राउंड स्थित बूथ पर जाकर वोट किया। लालू के साथ राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, रोहिणी आचार्या, राजश्री, मीसा भारती मौजूद थे। पहली बार परिवार के साथ तेज प्रताप यादव नहीं दिखे। अनुष्का यादव प्रकरण में पार्टी से निष्कासन के बाद तेज प्रताप यादव अपनी पार्टी जेजेडी की स्थापना कर ली है और महुआ से चुनाव लड़ रहे हैं।

लालू और तेजस्वी पहले भी नई सरकार का दावा कर चुके हैं। वोट डालने पहुंचे लालू यादव ने मीडिया के सवाल पर दावा किया कि इस बार नीतीश कुमार की हार होगी और बिहार में बदलाव होगा। उन्होंने लोगों से बदलाव लाने की अपील की। परिवार के सभी सदस्यों न आम जनों से बढ़ चढ़कर वोट डालने की अपील की। मीसा भारती ने नीतीश कुमार और पीएम मोदी पर जुबानी हमला किया।

इसी दौरान राबड़ी देवी ने कहा कि तेज प्रताप को भी उनका आशीर्वाद है। हालांकि राजद ने महुआ में तेज प्रताप के खिलाफ मुकेश रौशन को सिंबल देकर उतार दिया। तेजस्वी यादव भी मुकेश के लिए वोट मांगने महुआ गए। उसके बाद तेज प्रताप ने भी राघोपुर में हेलीकॉप्टर से चुनाव प्रचार किया।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
