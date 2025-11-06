Hindustan Hindi News
Bihar Elections 2025: तारापुर में सम्राट चौधरी को टक्कर दे रहे राजद के अरुण, वोटरों में जबरदस्त उत्साह

संक्षेप: Bihar Elections 2025:तारापुर में सम्राट चौधरी के सामने अपनी विरासत को बचाने की चुनौती है। उनकी राजद के अरुण कुमार से सीधी टक्कर है।  

Thu, 6 Nov 2025 11:04 AMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, मुंगेर
Bihar Elections 2025: तारापुर विधानसभा क्षेत्र बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में प्रत्याशियों को लेकर वीआईपी सीट बन गया है। यहां नीतीश कुमार सरकार के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी की आरजेडी की अरुण कुमार सिंह से सीधी टक्कर है। प्रथम चरण में यहां आज वोटिंग हो रही है। मतदाताओं में चुनाव प्रचार जितना दिलचस्प रहा, मतदान भी उतना ही दिलचस्प हो गया है। यहां पहले दो घटों में 15.8 प्रतिशत वोटिंग हुई। एनडीए और महागठबंधन दोनों ओर से जीत का दावा किया जा रहा है।

तारापुर सम्राट चौधरी की पारंपरिक सीट है। यहां से उनके पिता शकुनी चौधरी कई बार विधायक रहे और मंत्री भी बने। उनकी मां ने भी तारापुर का प्रतिनिधित्व किया। सम्राट चौधरी के सामने अपनी विरासत को बचाने की चुनौती है। इसे देखते हुए बीजेपी ने चुनाव प्रचार अभियान में पूरी ताकत झोंक दी है।

तारापुर का चुनावी माहौल अंतिम दौर में तब बदल गया जब मायावती बहुजन समाज पार्टी(बसपा) के उम्मीदवार आशीष आनंद ने सम्राट चौधरी का समर्थन कर दिया। उन्होंने तारापुर के विकास में यह कदम उठाने का दावा किया। कहा कि सम्राट चौधरी के प्रति जनता के झुकाव और स्थानीय लोगों की मांग को लेकर उन्हें सपोर्ट कर दिया। उन्होंने सम्राट चौधरी की जीत का भी दावा किया।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
