Bihar Elections 2025: तारापुर में सम्राट चौधरी को टक्कर दे रहे राजद के अरुण, वोटरों में जबरदस्त उत्साह

संक्षेप: Bihar Elections 2025:तारापुर में सम्राट चौधरी के सामने अपनी विरासत को बचाने की चुनौती है। उनकी राजद के अरुण कुमार से सीधी टक्कर है।

Bihar Elections 2025: तारापुर विधानसभा क्षेत्र बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में प्रत्याशियों को लेकर वीआईपी सीट बन गया है। यहां नीतीश कुमार सरकार के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी की आरजेडी की अरुण कुमार सिंह से सीधी टक्कर है। प्रथम चरण में यहां आज वोटिंग हो रही है। मतदाताओं में चुनाव प्रचार जितना दिलचस्प रहा, मतदान भी उतना ही दिलचस्प हो गया है। यहां पहले दो घटों में 15.8 प्रतिशत वोटिंग हुई। एनडीए और महागठबंधन दोनों ओर से जीत का दावा किया जा रहा है।

तारापुर सम्राट चौधरी की पारंपरिक सीट है। यहां से उनके पिता शकुनी चौधरी कई बार विधायक रहे और मंत्री भी बने। उनकी मां ने भी तारापुर का प्रतिनिधित्व किया। सम्राट चौधरी के सामने अपनी विरासत को बचाने की चुनौती है। इसे देखते हुए बीजेपी ने चुनाव प्रचार अभियान में पूरी ताकत झोंक दी है।