Bihar Chunav: 2025 में '7' का फासला बिहार में किसके लिए खतरा? नेताओं के बोल से खुले चुपके 'राज'

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में कुल 64.66 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया, जो पिछले 25 वर्षों में सबसे अधिक है। 2000 के चुनावों में 62.57 प्रतिशत वोट पड़े थे, जबकि 2020 में यह आंकड़ा 57.29 प्रतिशत पर रुका था। यानी इस बार सात प्रतिशत की उछाल आई है, जो राजनीतिक दलों के लिए खुशी का सबब बनी हुई है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ये सात प्रतिशत वोट इधर से उधर हुआ तो बिहार की सियासत में बड़ा उलटफेर हो सकता है।

हालांकि, सत्ताधारी नेताओं के बयानों से ऐसा नहीं लग रहा। मतदान प्रतिशत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बिहार के प्रमुख नेताओं तक ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। सभी अपनी-अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और बिहार की स्थिति को सकारात्मक बता रहे हैं। लेकिन यह तय करना अभी जल्दबाजी होगी कि वास्तव में किसके हक में हवा बह रही है, हर दल के अपने-अपने आकलन हैं, और यही आकलन उनके चुपके राज हैं।

पीएम मोदी का बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि बिहार चुनाव के पहले चरण में एनडीए ने जबरदस्त बढ़त हासिल कर ली है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बिहार विधानसभा चुनावों के पहले चरण में एनडीए की भारी बढ़त नजर आ रही है। दूसरे चरण में भी हर ओर इसकी लहर दिख रही है। जनता के इसी उत्साह के बीच कल दोपहर करीब 1:45 बजे औरंगाबाद और लगभग 3:30 बजे भभुआ में अपने परिवारजनों से संवाद करने का सौभाग्य मिलेगा।

तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि आज बिहार ने पहले चरण में बदलाव के लिए वोट डाला है। हर बिहारवासी ने 20 साल के अंधेरे को दूर करने के लिए घर से निकलकर परिवर्तन की रोशनी जलाई, जिससे पूरे बिहार में सुख, समृद्धि, सुरक्षा, सम्मान, सौहार्द, शांति और खुशहाली की दस्तक सुनाई देने लगी है। 20 सालों में पहली बार महागठबंधन के पक्ष में इतनी अभूतपूर्व लहर दिख रही है। हर घर और हर दिल से एक ही आवाज आ रही है- इस बार नई युवा सरकार लाएंगे, हर घर से सरकार चलाएंगे और हर बिहारवासी को चिंता मुक्त तथा बदलाव लाने वाला बनाएंगे।

प्रशांत किशोर का आकलन जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि पिछले 30 सालों में सबसे अधिक मतदान हुआ है, जो बिहार में बदलाव की मजबूत संकेत देता है। 14 नवंबर को एक नई व्यवस्था की स्थापना होने वाली है।

सम्राट चौधरी का दावा बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए प्रशासन, जनता और चुनाव आयोग को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि बिहार के आम मतदाताओं ने जिस उत्साह से वोट डाला, उससे साफ है कि इस बार पिछले चुनाव से ज्यादा मतदान हुआ। पहले चरण के बाद हमारी रिपोर्ट्स बताती हैं कि 121 सीटों में से करीब 100 पर एनडीए जीत दर्ज कर रही है, जो 2010 के नतीजों को पार करने वाला है। महागठबंधन के मुख्यमंत्री दावेदार हार रहे हैं, और लालू यादव का परिवार भी इस बार कोई सीट नहीं जीतेगा। सभी को हार का सामना करना पड़ेगा।

क्या बोले चिराग पासवान? केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि रुझानों से साफ है कि 14 नवंबर के बाद बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी, इसमें कोई शंका नहीं। पिछले 20 दिनों के प्रचार से हमारा विश्वास और मजबूत हुआ है। बिखरा महागठबंधन झूठे वादों जैसे हर परिवार को सरकारी नौकरी देने का लॉलीपॉप बांट रहा था, लेकिन बिहार की समझदार जनता सब जानती है। राज्य का बजट इतना नहीं कि इतनी नौकरियां दी जा सकें। इस बार एनडीए ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रहा है, और दूसरे चरण के बाद मार्जिन और बढ़ेगा।

मुकेश सहनी का उत्साह वीआईपी प्रमुख और महागठबंधन के उपमुख्यमंत्री उम्मीदवार मुकेश सहनी ने कहा कि बिहार में बदलाव की लहर है। बंपर वोटिंग हुई, और मुझे भरोसा है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी।