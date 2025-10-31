Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsBihar Elections 2025 Nitish Kumar road show in samastipur darbhanga and madhubani helicopter not fly due to bad weat
Bihar Chunav: नीतीश खराब मौसम में हेलिकॉप्टर छोड़ कार से निकले, 3 जिले की 11 सीटों पर रोड शो

Bihar Chunav: नीतीश खराब मौसम में हेलिकॉप्टर छोड़ कार से निकले, 3 जिले की 11 सीटों पर रोड शो

संक्षेप: खराब मौसम के बावजूद सीएम नीतीश कुमार का धुआंधार चुनाव प्रचार जारी है। शुक्रवार को सड़क मार्ग से मुख्यमंत्री ने समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी में रोड शो किया। बारिश और आंधी के चलते हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं पाया। इसके बावजूद नीतीश ने कई जिलों में प्रचार किया।

Fri, 31 Oct 2025 10:31 PMsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

बिहार में चुनावी मौसम पर मोंथा तूफान भारी पड़ गया। मौसम खराब रहने की वजह से शुक्रवार को भी कई नेताओं के उड़नखटोले नहीं उड़ पाए। इस कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, अभिनेता व गायक पवन सिंह आदि नेताओं की 23 चुनावी सभाएं रद्द करनी पड़ीं। कई जगहों की सभा को नेताओं ने मोबाइल से संबोधित किया। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हेलीकॉप्टर छोड़ सड़क मार्ग के ही चुनाव प्रचार किया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी में किया रोड शो

सीएम नीतीश समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी में चुनाव प्रचार के लिए निकले। हालांकि बारिश की वजह से जनसभाएं रद्द हो गईं। जिसके चलते नीतीश ने रोड शो किया। इस दौरान भारी भीड़ उमड़ी। इस दौरान उनके साथ जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी मौजूद रहे। नीतीश ने समस्तीपुर जिले के मोरवां, उजियारपुर, विभूतिपुर, रोसड़ा और वारिसनगर, दरभंगा जिला के बेनीपुर, कुशेश्वरस्थान, अलीनगर, दरभंगा ग्रामीण, मधुबनी जिले के फुलपरास और लौकहा में रोड शो किया।

हालांकि विपक्ष नीतीश कुमार की सेहत लेकर सवाल खड़ा करता रहा है। लेकिन जिस तरह मुख्यमंत्री बारिश के बीच भी रोड शो कर रहे हैं। एक-एक दिन में 6-7 जनसभाएं और रैलियां कर रहे हैं, वो विपक्ष के आरोपों का करारा जवाब भी है। बीते तीन दिनों से बिहार में हो रही बारिश खराब मौसम के चलते नेताओं का हवाई दौरा नहीं हो पा रहा है। शुक्रवार को भी 16 में से 14 हेलीकॉप्टर हेलीपैड पर ही खड़े रहे। सिर्फ दो ही उड़ान भर पाए।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

खराब मौसम बना चुनाव प्रचार में रोड़ा

इसी कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी सहित कई प्रमुख नेता हेलीकॉप्टर से प्रचार करने के लिए नहीं जा सके। लेकिन नीतीश ने सड़क मार्ग से जाकर चुनाव प्रचार किया।

ये भी पढ़ें:माफियाओं का कचूमर निकाल जहन्नुन… शहाबुद्दीन के गढ़ में योगी गरजे
ये भी पढ़ें:कौन सी नौकरी देंगे खेसारी लाल, नाचने वाला? तेज प्रताप ने ली RJD के वादे पर चुटकी
ये भी पढ़ें:राहुल गांधी छठ किए हैं क्या? तेज प्रताप बोले- विदेश भागने वाला क्या जाने छठ पूजा