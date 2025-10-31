Bihar Chunav: नीतीश खराब मौसम में हेलिकॉप्टर छोड़ कार से निकले, 3 जिले की 11 सीटों पर रोड शो

संक्षेप: खराब मौसम के बावजूद सीएम नीतीश कुमार का धुआंधार चुनाव प्रचार जारी है। शुक्रवार को सड़क मार्ग से मुख्यमंत्री ने समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी में रोड शो किया। बारिश और आंधी के चलते हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं पाया। इसके बावजूद नीतीश ने कई जिलों में प्रचार किया।

बिहार में चुनावी मौसम पर मोंथा तूफान भारी पड़ गया। मौसम खराब रहने की वजह से शुक्रवार को भी कई नेताओं के उड़नखटोले नहीं उड़ पाए। इस कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, अभिनेता व गायक पवन सिंह आदि नेताओं की 23 चुनावी सभाएं रद्द करनी पड़ीं। कई जगहों की सभा को नेताओं ने मोबाइल से संबोधित किया। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हेलीकॉप्टर छोड़ सड़क मार्ग के ही चुनाव प्रचार किया।

समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी में किया रोड शो सीएम नीतीश समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी में चुनाव प्रचार के लिए निकले। हालांकि बारिश की वजह से जनसभाएं रद्द हो गईं। जिसके चलते नीतीश ने रोड शो किया। इस दौरान भारी भीड़ उमड़ी। इस दौरान उनके साथ जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी मौजूद रहे। नीतीश ने समस्तीपुर जिले के मोरवां, उजियारपुर, विभूतिपुर, रोसड़ा और वारिसनगर, दरभंगा जिला के बेनीपुर, कुशेश्वरस्थान, अलीनगर, दरभंगा ग्रामीण, मधुबनी जिले के फुलपरास और लौकहा में रोड शो किया।

हालांकि विपक्ष नीतीश कुमार की सेहत लेकर सवाल खड़ा करता रहा है। लेकिन जिस तरह मुख्यमंत्री बारिश के बीच भी रोड शो कर रहे हैं। एक-एक दिन में 6-7 जनसभाएं और रैलियां कर रहे हैं, वो विपक्ष के आरोपों का करारा जवाब भी है। बीते तीन दिनों से बिहार में हो रही बारिश खराब मौसम के चलते नेताओं का हवाई दौरा नहीं हो पा रहा है। शुक्रवार को भी 16 में से 14 हेलीकॉप्टर हेलीपैड पर ही खड़े रहे। सिर्फ दो ही उड़ान भर पाए।