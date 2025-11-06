Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsBihar Elections 2025 Modi minister Giriraj first voter in his booth what he said about Pakistan
Bihar Elections 2025: अपने बूथ के फर्स्ट वोटर बने मोदी के मंत्री गिरिराज, पाकिस्तान पर क्या बोले

Bihar Elections 2025: अपने बूथ के फर्स्ट वोटर बने मोदी के मंत्री गिरिराज, पाकिस्तान पर क्या बोले

संक्षेप: गिरिराज सिंह ने लखीसराय में मतान किया। उन्होंने कहा कि मंदिर भारत में नहीं बनेगा तो पाकिस्तान में बनेगा। उन्होंने लालू यादव, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर हमला किया।

Thu, 6 Nov 2025 07:45 AMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, लखीसराय
Bihar Elections 2025: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बड़हिया के मतदान केंद्र संख्या 43 मध्य विद्यालय बड़हिया नंबर दो के पूर्वी भाग पर अपना मतदान किया। मतदान की प्रक्रिया सुबह 7:00 बजे से प्रारंभ हो गई। गिरिराज सिंह ने समय से पूर्व पहुंचकर पंक्तिबद्ध खड़ा होकर अपना मतदान किया जो मतदान केंद्र संख्या 43 का पहला वोट रहा। नरेंद्र मोदी के कैबिनेट मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि मंदिर भारत में नहीं बनेगा तो पाकिस्तान में बनेगा। उन्होंने लालू यादव, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर हमला किया।

इससे पहले गिरिराज सिंह ने अपने गांव में मंदिर में पूजा की। कहा कि उन्हें बेगूसराय होकर भागलपुर जाना है जहां प्रधानमंत्री चुनावी रैली को संबोधित करने वाले हैं। पूजा करने पर गिरिराज सिंह ने कहा कि सनातन के बगैर भारत की पहचान नहीं है। वे सच्चे सनातनी हैं इसलिए पूजा करके मतदान किया है। गिरिराज सिंह ने कहा भारत में बड़ी संख्या में मस्जिद बने पर पाकिस्तान में मंदिर तोड़े जा रहे हैं। वहां कोई रोकने वाला नहीं हैं। यह भी कहा कि मंदिर भारत में नहीं बनेंगे तो पाकिस्तान में बनेंगे क्या। कहा कि भारत में आजादी के समय 3 हजार मस्जिद थे जो बढ़कर अब तीन लाख हो गए। यहां किसी को रोका नहीं गया पर पाकिस्तान में मंदिर तोड़ दिए गए।

ये भी पढ़ें:LIVE: बिहार चुनाव के पहले चरण की वोटिंग शुरू, गिरिराज सिंह ने डाला वोट
Bihar chunav, बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

गिरिराज सिंह ने रीतलाल यादव के लिए वोट मांगने पर लालू यादव की आलोचना की । कहा कि रीतलाल यादव कौन और क्या है सब जानते हैं। कट्टा, रंगदार यही सब राजद की असली निशानी है। राजद की चुनावी सभा में कट्टा वाले वीडियो पर उन्होंने तंज कसा। कहा कि तेजस्वी यादव ने पोस्टर से लालू यादव की तस्वीर हटा दी लेकिन एक बच्चे ने सच बयान कर ही दिया। पहले चरण के मतदान में एनडीए को अच्छी सीटें मिलने की उम्मीद जताई और कहा कि 2010 की तरह सफलता मिलेगी।

Bihar News Giriraj Singh Narendra Modi अन्य..
