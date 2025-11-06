Bihar Elections 2025: अपने बूथ के फर्स्ट वोटर बने मोदी के मंत्री गिरिराज, पाकिस्तान पर क्या बोले

संक्षेप: गिरिराज सिंह ने लखीसराय में मतान किया। उन्होंने कहा कि मंदिर भारत में नहीं बनेगा तो पाकिस्तान में बनेगा। उन्होंने लालू यादव, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर हमला किया।

Bihar Elections 2025: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बड़हिया के मतदान केंद्र संख्या 43 मध्य विद्यालय बड़हिया नंबर दो के पूर्वी भाग पर अपना मतदान किया। मतदान की प्रक्रिया सुबह 7:00 बजे से प्रारंभ हो गई। गिरिराज सिंह ने समय से पूर्व पहुंचकर पंक्तिबद्ध खड़ा होकर अपना मतदान किया जो मतदान केंद्र संख्या 43 का पहला वोट रहा। नरेंद्र मोदी के कैबिनेट मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि मंदिर भारत में नहीं बनेगा तो पाकिस्तान में बनेगा। उन्होंने लालू यादव, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर हमला किया।

इससे पहले गिरिराज सिंह ने अपने गांव में मंदिर में पूजा की। कहा कि उन्हें बेगूसराय होकर भागलपुर जाना है जहां प्रधानमंत्री चुनावी रैली को संबोधित करने वाले हैं। पूजा करने पर गिरिराज सिंह ने कहा कि सनातन के बगैर भारत की पहचान नहीं है। वे सच्चे सनातनी हैं इसलिए पूजा करके मतदान किया है। गिरिराज सिंह ने कहा भारत में बड़ी संख्या में मस्जिद बने पर पाकिस्तान में मंदिर तोड़े जा रहे हैं। वहां कोई रोकने वाला नहीं हैं। यह भी कहा कि मंदिर भारत में नहीं बनेंगे तो पाकिस्तान में बनेंगे क्या। कहा कि भारत में आजादी के समय 3 हजार मस्जिद थे जो बढ़कर अब तीन लाख हो गए। यहां किसी को रोका नहीं गया पर पाकिस्तान में मंदिर तोड़ दिए गए।