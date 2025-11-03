Bihar Chunav 2025: वोटर आईडी नहीं तो ये 12 दस्तावेज दिखाकर वोट डाल सकते हैं , देखें पूरी लिस्ट
संक्षेप: बिहार चुनाव 2025 में वोटर आईडी न होने पर भी वोट डाल सकते हैं।चुनाव आयोग ने आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड जैसे 12 फोटोयुक्त दस्तावेजों को पहचान पत्र के रूप में मान्यता दी है। बिहार में दो चरणों में वोटिंग है। पहला चरण 6 नवंबर और फिर दूसरा चरण 11 नवंबर को है।
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होगा। जिसमें 121 सीटों पर वोटिंग होगी। मतदाताओं को वोट करने के लिए फोटो लगा वोटर कार्ड लेकर बूथ पर जाना होगा। जिसे दिखा कर मतदान कर सकेंगे। लेकिन किसी कारणवश वोटर कार्ड नहीं दिखा पाए तो भी वे अन्य फोटोयुक्त दस्तावेज दिखाकर वोट डाल सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 12 फोटोयुक्त डॉक्यूमेंट्स को मान्यता दी गई है।
बूथ पर मतदाता की पहचान के लिए, वोटर को अपना वोटर आईडी (एपिक) या इनमें से किसी एक मूल फोटो पहचान दस्तावेज को दिखाना होगा। जिन्हें चुनाव आयोग ने स्वीकृति दी है। हालांकि वोटिंग के दिन मतदान के लिए वोटर का मतदाता सूची में नाम होना अनिवार्य है। वोटर कार्ड नहीं होने पर आप इन 12 फोटोयुक्त दस्तावेजों को दिखाकर मतदान कर सकते हैं।
ये होंगे मान्य दस्तावेज
1-आधार कार्ड
2-मनरेगा जॉब कार्ड
3-बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक
4-श्रम मंत्रालय-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
5-ड्राइविंग लाइसेंस
6-पैन कार्ड
7-राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के तहत पंजीयक जनगणना आयुक्त (आरजीआइ) द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
8-भारतीय पासपोर्ट
9-फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज़
10-केंद्रीय व राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
11-सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी आधिकारिक पहचान पत्र
12- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी कार्ड