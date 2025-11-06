Hindustan Hindi News
शुक्र है कि EVM सेफ है,अब वोटर लिस्ट को दोष देने लगे;चिराग पासवान का राहुल गांधी पर तंज

संक्षेप: Bihar Elections 2025: चिराग पासवान ने कहा कि पहले करीब दशकों तक वोटिंग मशीन को टारगेट किया गया। अब वोटर लिस्ट में कमी निकालने लगे। शुक्र है कि इस बार इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन तो सेफ है।

Thu, 6 Nov 2025 02:37 PMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Bihar Elections 2025: केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने राहुल गांधी पर तीखा वार किया है। कहा है कि पहले ईवीएम पर दोष मढ़ते थे अब वोटर लिस्ट से भिड़ गए हैं। कांग्रेस नेता ने बुधवार को मतदाता सूची दिखाकर हरियाणा चुनाव में वोट चोरी का आरोप लगाया। गुरुवार को चिराग पासवान ने इसका करार जवाब दे दिया।

वोट डालने के लिए खगड़िया पहुंचे चिराग पासवान ने कहा कि विपक्ष के लोग आपनी हार बहाने बनाते हैं। पहले करीब दशकों तक वोटिंग मशीन को टारगेट किया गया। अब वोटर लिस्ट में कमी निकालने लगे। शुक्र है कि इस बार इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन तो सेफ है। लेकिन इस बार चुनाव की गति पर सवाल उठा रहे हैं। वोटिंग की स्पीड पर ही सवाल उठा रहे हैं। चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। उन्हें अपना काम करने दीजिए। तय समय में ज्यादा से ज्यादा वोटिंग कराने का काम चुनाव आयोग कर रहा है। महागठबंधन के साथी को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है।

बुधवार को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि जो हरियाणा में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करते हुए वोटों की चोरी हुई। उन्होंने वोटर लिस्ट का पीपीटी दिखाते हुए समझाया। कहा कि हरियाणा में जो हुआ,वही काम बिहार में भी किया जाएगा। यहां भी बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट में धांधली की गई है। दावा किया कि मतदाता सूची हमें लास्ट मोमेंट पर दी गई ताकि समय नहीं मिले। राहुल गांधी ने बिहार के कई वोटर्स को भी मंच पर बुलाया और दावा किया कि इनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं। यहां तक कहा कि पूरे परिवार के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए। एसआईआर के नाम पर बिहार में भी लाखों लोगों के नाम काटे गए हैं। भारत में जेन-जी और युवा ही सत्य और अहिंसा के बल पर लोकतंत्र बचा सकते हैं।

राहुल गांधी के इस बयान पर इंटरनेशनल बवाल हो गया है। ब्राजील की एक मॉडल लारिसा नेरी ने वीडियो जारी कर अपने फोटो का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। बीजेपी के कई नेताओं ने जोरदार हमला बोला है। राहुल गांधी ने फोटो के साथ दिखाया था कि एक व्यक्ति ने कई कई बार फर्जी नाम से वोटिंग की क्योंकि उसका नाम कई बूथों पर शामिल था।

