शुक्र है कि EVM सेफ है,अब वोटर लिस्ट को दोष देने लगे;चिराग पासवान का राहुल गांधी पर तंज

संक्षेप: Bihar Elections 2025: चिराग पासवान ने कहा कि पहले करीब दशकों तक वोटिंग मशीन को टारगेट किया गया। अब वोटर लिस्ट में कमी निकालने लगे। शुक्र है कि इस बार इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन तो सेफ है।

Bihar Elections 2025: केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने राहुल गांधी पर तीखा वार किया है। कहा है कि पहले ईवीएम पर दोष मढ़ते थे अब वोटर लिस्ट से भिड़ गए हैं। कांग्रेस नेता ने बुधवार को मतदाता सूची दिखाकर हरियाणा चुनाव में वोट चोरी का आरोप लगाया। गुरुवार को चिराग पासवान ने इसका करार जवाब दे दिया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

वोट डालने के लिए खगड़िया पहुंचे चिराग पासवान ने कहा कि विपक्ष के लोग आपनी हार बहाने बनाते हैं। पहले करीब दशकों तक वोटिंग मशीन को टारगेट किया गया। अब वोटर लिस्ट में कमी निकालने लगे। शुक्र है कि इस बार इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन तो सेफ है। लेकिन इस बार चुनाव की गति पर सवाल उठा रहे हैं। वोटिंग की स्पीड पर ही सवाल उठा रहे हैं। चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। उन्हें अपना काम करने दीजिए। तय समय में ज्यादा से ज्यादा वोटिंग कराने का काम चुनाव आयोग कर रहा है। महागठबंधन के साथी को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है।

बुधवार को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि जो हरियाणा में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करते हुए वोटों की चोरी हुई। उन्होंने वोटर लिस्ट का पीपीटी दिखाते हुए समझाया। कहा कि हरियाणा में जो हुआ,वही काम बिहार में भी किया जाएगा। यहां भी बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट में धांधली की गई है। दावा किया कि मतदाता सूची हमें लास्ट मोमेंट पर दी गई ताकि समय नहीं मिले। राहुल गांधी ने बिहार के कई वोटर्स को भी मंच पर बुलाया और दावा किया कि इनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं। यहां तक कहा कि पूरे परिवार के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए। एसआईआर के नाम पर बिहार में भी लाखों लोगों के नाम काटे गए हैं। भारत में जेन-जी और युवा ही सत्य और अहिंसा के बल पर लोकतंत्र बचा सकते हैं।