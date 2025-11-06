Bihar Elections 2025: मोकामा में अनंत और वीणा में सीधी भिडंत, पहले दो घंटे में 13.1 प्रतिशत वोटिंग

संक्षेप: Bihar Elections 2025: बाहुबली अनंत सिंह और सूजभान की पत्नी वीणा देवी के चुनावी क्षेत्र मोकामा में पहले दो घंटों में 13.1 प्रतिशत मतदान हुआ।

Bihar Elections 2025: अनंत सिंह के चुनाव लड़ने के कारण मोकमा बिहार विधानसभा चुनाव का हॉट सीट बन गया है। चुनाव प्रचार के दौरान जन सुराज पार्टी के समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या के बाद पूरे देश की नजर इस सीट पर है। पहले चरण में हो रहे मतदान में 9 बजे तक यहां 13.1 प्रतिशत वोटिंग हुई है। यहां जनता दल यूनाइटेड(जेडीयू) ने पूर्व विधायक अनंत सिंह को मैदान में उतारा है तो दूसरी ओर लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल(राजद) ने पूर्व सांसद वीणा देवी(पूर्व सांसद बाहुबली नेता सूरजभान सिंह की पत्नी) वीणा देवी को टिकट दिया है। दोनों के बीच सीधी टक्कर है।

मोकामा में दुलारचंद की हत्या के बाद बदले माहौल को लेकर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गयी है। निर्वाचन आयोग इस क्षेत्र में फ्री एंड फेयर पोल कराने को लेकर पूरी तरह तैयार है। हत्याकांड में अनंत सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वे जेल से ही चुनाव लड़ रहे हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री ललन सिंह समेत जदयू के कई नेताओं ने सक्रियता बढ़ा दी। एनडीए और महागठबंधन दोनों और से जीत का दावा किया जा रहा है।

मोकामा को अनंत सिंह की खानदानी सीट के रूप में देखा जाता है। वे चार बार खुद यहां के विधायक रहे। जेल जाने के कारण पत्नी नीलम देवी को चुनाव लड़ाया और जीत दर्ज की। उनसे पहले उनके बड़े भाई दिलीप सिंह मोकामा विधायक के रूप में राबड़ी सरकार में मंत्री भी रहे। साल 2000 में एक बार बाहुबली सूरजभान सिंह ने दिलीप सिंह को हरा दिया। लेकिन 2005 से यह सीट फिर से अनंत सिंह के कब्जे में है।