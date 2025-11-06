Hindustan Hindi News
Bihar Elections 2025: गुंडा का छाती तोड़ देंगे, बुलडोजर एक्शन होगा; विजय सिन्हा भड़के, SP को खूब सुनाया

संक्षेप: Bihar Elections 2025: काफिले पर हमले से विजय सिन्हा गुस्से में आपे से बाहर आ गए। राजद कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि गुंडा की छाती तोड़ देंगे। उन पर बुलडोजर चलेगा।

Thu, 6 Nov 2025 03:14 PMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Bihar Elections 2025: लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर हमला किया गया। इस हमले से विजय सिन्हा गुस्से में आपे से बाहर आ गए। राजद कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाते हुए कहा कि गुंडा की छाती तोड़ देंगे। उन पर बुलडोजर चलेगा। डिप्टी सीएम ने लखीसराय के एसपी पर भी सुरक्षा व्यवस्था में ढिलाई बरतने का आरोप लगाया। इस मामले की शिकायत के बाद सीईसी ने सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बिहार डीजीपी को निर्देश दिया गया है।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में लखीसराय में मतदान था। आरोप लगाया गया कि लखीसराय के मुरारपुर मतदान केंद्र संख्या 405, 406 पर बीजेपी के पोलिंग एजेंट को आरजेडी समर्थकों ने भगा दिया। कमजोर वर्ग के मतदाताओं को घर से निकलने नहीं दे रहे थे। डिप्टी सीएम ने आरोप लगाया कि एसपी ने भी इस पर ठोस कार्रवाई नहीं की। डिप्टी सीएम ने कहा कि एसपी को कायर करार दिया।

गुस्से में आए डिप्टी सीएम ने कहा कि जिन लोगों ने ऐसा दुस्साहस किया है उनकी छाती तोड़ देंगे। सब पर बुलडोजर चलेगा। किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। सत्ता में आने से पहले ही राजद के गुंडे ऐसी हरकत करते हैं तो सरकार बन जाने के बाद बाद क्या करेंगे। उन्होंने तवा पर रोटी जल जाने वाले ट्वीट को लेकर लालू यादव पर भी हमला बोला। कहा कि जली हुई रोटी को जनता फेंक देती है और अच्छी रोटी रखती है। वे अपनी स्थिति का इसी से पता लगा लें।

डिप्टी सीएम ने कमजोर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की। उसके बाद सीईसी की ओर से बिहार डीजीपी को जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है।

बताते चलें कि कार्यकर्ताओं की शिकायत डिप्टी सीएम जब संबंधित बूथ पर पहुंचे तो उनके काफिले पर चप्पल और गोबर फेंका गया। मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए।

