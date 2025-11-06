Bihar Elections: 107 साल की तारा देवी ने किया मतदान, पटना साहिब में डाला वोट; पेश की मिसाल
संक्षेप: Bihar Elections: बिहार चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान संपन्न हो गया है। इस दौरान 107 साल की तारा देवी ने भी वोट डाला। उन्होने पटना साहिब निर्वाचन क्षेत्र में मतदान किया।
Bihar Elections 2025: बिहार चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान संपन्न हो गया है। मतदाताओं ने बंपर वोटिंग कर सारे ध्वस्त कर दिए। 60 फीसदी से ज्यादा वोटिंग हुई। इस दौरान वोटर्स का उत्साह देखने लायक था। 107 साल की तारा देवी भी वोट करने पहुंचे। और सबसे ज्यादा उम्र की वोटर बनीं। पटना साहिब निर्वाचन क्षेत्र में उन्होने वोट डाला। इस दौरान उनकी तीन पीढ़ियों के सदस्य साथ रहे। जिन्होने उन्हें मतदान केंद्र तक पहुंचाया। 107 साल की उम्र में बूथ पर जाकर मतदान कर तारा देवी ने मिसाल पेश की है।
बिहार विधानसभा के पहले चरण में 45,341 बूथों में 41,943 बूथों से प्राप्त सूचना के अनुसार 64.64 फीसदी मतदान हुआ है। गुरुवार को बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने मतदान समाप्ति के बाद इसकी जानकारी अपने कार्यलय में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में दिया। उन्होंने बताया कि छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न हुआ। इस मौके पर मौजूद एडीजी मुख्यालय कुंदन कृष्णन ने बताया कि चुनाव के दौरान 1415 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया।
बात अगर जिलेवार वोट प्रतिशत की करें तो (शाम 5 बजे)
मधेपुरा 65.74
सहरसा 62.65
दरभंगा 58.38
मुजफ्फरपुर 65.23
गोपालगंज 64.96
सीवान 57.41
सारण 60.90
वैशाली 59.45
समस्तीपुर 66.65
बेगूसराय 67.32
खगड़िया 60.65
मुंगेर 54.90
लखीसराय 63.76
शेखपुरा 52.36
नालन्दा 57.58
पटना 55.02
भोजपुर 53.24
बक्सर 55.10