Bihar Chunav: दूसरे चरण में ही टूट जाएगा ऐतिहासिक वोटिंग का रिकॉर्ड? फर्स्ट फेज में 65% मतदान हुआ था

संक्षेप: बिहार चुनाव 2025 के पहले चरण में वोटिंग के सारे रिकॉर्ड टूट गए। 65 फीसदी से ज्यादा मतदान हुआ। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या 11 नवंबर को दूसरे चरण में सर्वाधिक वोटिंग का कीर्तिमान ध्वस्त हो जाएगा। जिस तरह का उत्साह वोटर में दिख रहा है। 

Mon, 10 Nov 2025 06:27 PMsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार चुनाव के दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होगी। जिसमें 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान होगा। 3.70 लाख वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या दूसरे चरण में ही बिहार की सर्वाधिक वोटिंग का रिकॉर्ड टूट जाएगा। क्योंकि पहले चरण में ऐतिहासिक मतदान हुआ था, जो बिहार का सर्वाधिक आंकड़ा है। फर्स्ट फेज में 65 फीसदी से ज्यादा मतदान हुआ। ऐसे में उम्मीद है कि मतदान का ये रिकॉर्ड क्या सेकंड फेज में टूट जाएगा।

सेकंड फेज में 3.70 करोड़ वोटर हैं, जिसमें पुरुष मतदाता 1,95,44,041, महिला मतदाता 1,74,68,572, जबकि थर्ड जेंडर के 943 मतदाता भी लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लेंगे। 18-29 वर्ष के 84.84 लाख वोटर और 30-40 वर्ष के 1.04 करोड़ 97 हजार वोटर हैं। पहली बार वोट डालने वाले 7,69,356 फ्लोटिंग वोटर किसी भी सीट पर समीकरण बिगाड़ सकते हैं। इसके अलावा, 43 एनआरआई, 6,255 सौ वर्ष से अधिक उम्र, 4,87,219 (80+), 4,04,615 दिव्यांगजन और 63,373 सेवा मतदाता भी चुनाव प्रक्रिया में भाग लेंगे। वोटिंग के लिए 45,399 बूथ तैयार किए गए हैं। इनमें 595 महिला संचालित, 91 दिव्यांगजन संचालित और 316 मॉडल बूथ शामिल हैं। इस चरण में सभी बूथों पर वेबकास्टिंग की जाएगी, ताकि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित हो सके।

दूसरे चरण में बिहार के 20 जिलों में वोटिंग होगी। जिसमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, कैमूर और रोहतास शामिल है। वहीं अगर बात पहले चरण के मतदान की करें तो कुल वोटिंग 65.08 फीसदी हुई थी। जो अबतक का सबसे ज्यादा मतदान है। वहीं महिलाएं पुरुषों से मतदान में काफी आगे रही। महिलाओं ने 69.04% वोट डाले। वहीं पुरुषों का मतदान प्रतिशत 61.56 रहा। मर्दों से 8% के अंतर से महिलाएं आगे रहीं।

इसके अलावा सबसे ज्यादा मीनापुर सीट पर 77.54% मत पड़े। वहीं सबसे कम कुम्हरार में 40.17% वोटिंग हुई। बोचाहन सीट पर पुरुषोंका मतदान प्रतिशत सबसे ज्यादा 73.78% रहा। वहीं सबसे कम कुम्हरार में 41.10 फीसदी रहा। महिलाओं ने मीनापुर सीट पर सबसे ज्यादा 82.49 फीसदी वोट डाले, वहीं कुम्हरार में 39.19 फीसदी महिलाओं का वोटिंग परसेंटजेज रहा।