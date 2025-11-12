Bihar Todays Chanakya Exit Poll: टूडेज चाणक्या का बिहार एग्जिट पोल आज शाम 7 बजे से आएगा

संक्षेप: Bihar Todays Chanakya Exit Poll: सर्वे एजेंसी टूडेज चाणक्या का बिहार विधानसभा चुनाव का एग्जिट पोल 2025 आज शाम 7 बजे से जारी होगा। इसमें अनुमान लगेगा कि बिहार चुनाव रिजल्ट में एनडीए और महागठबंधन को कितनी सीटें मिल रही हैं और नीतीश या तेजस्वी में कौन जीत रहा है।

Bihar Todays Chanakya Exit Poll: बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम 2025 में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में किसकी हार या जीत होगी, एनडीए और महागठबंधन में किस दल को कितनी सीटें मिलेंगी; इस पर अनुमान लगाते हुए सर्वे एजेंसी टूडेज चाणक्या का एग्जिट पोल नतीजा आज (बुधवार) शाम 7 बजे से जारी होगा। मंगलवार को बिहार चुनाव के दूसरे एवं आखिरी चरण का मतदान खत्म होने के बाद अधिकतर एजेंसियों ने अपने एग्जिट पोल के आंकड़े जारी कर दिए थे, जिनमें एक-दो को छोड़कर सभी ने नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की पूर्ण बहुमत से वापसी होने की संभावना जताई थी। अब टूडेज चाणक्या के एग्जिट पोल पर सभी की निगाहें टिकी हैं कि इसमें किस गठबंधन के बिहार की सत्ता में आने का अनुमान लगाया जाएगा।

टूडेज चाणक्या ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके बुधवार को बताया कि वह आज शाम में बिहार चुनाव के एग्जिट पोल का विश्लेषण जारी करेगा। सबसे पहले शाम 7 बजे बिहार का जातिगत विश्लेषण बताया जाएगा।

इसके कुछ देर बाद 7:10 बजे बिहार चुनाव में किस पार्टी या गठबंधन को कितने वोट मिल सकते हैं, इसका अनुमान बताया जाएगा। फिर आखिरी में 7:20 बजे सीटों का अनुमान दिखाया जाएगा। टूडेज चाणक्या के बिहार एग्जिट पोल के नतीजे जारी होते ही तुरंत इस आर्टिकल में अपडेट कर दिए जाएंगे।

2020 के बिहार चुनाव में गलत साबित हुआ था Todays Chanakya का एग्जिट पोल पिछले यानी साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में Today's Chanakya ने तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन को 243 में से 180 सीटों पर जीत का अनुमान लगाया था। इसने नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए को 55 सीटें देकर करारी हार की संभावना जताई थी, साथ ही अन्य को 8 सीटें दी थीं।