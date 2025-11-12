Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsBihar Election Todays Chankya Exit Poll Results 2025 Live Nitish NDA Tejashwi MGB Prashant JSP Owaisi AIMIM Seats
Bihar Todays Chanakya Exit Poll: टूडेज चाणक्या का बिहार एग्जिट पोल आज शाम 7 बजे से आएगा

Bihar Todays Chanakya Exit Poll: टूडेज चाणक्या का बिहार एग्जिट पोल आज शाम 7 बजे से आएगा

संक्षेप: Bihar Todays Chanakya Exit Poll: सर्वे एजेंसी टूडेज चाणक्या का बिहार विधानसभा चुनाव का एग्जिट पोल 2025 आज शाम 7 बजे से जारी होगा। इसमें अनुमान लगेगा कि बिहार चुनाव रिजल्ट में एनडीए और महागठबंधन को कितनी सीटें मिल रही हैं और नीतीश या तेजस्वी में कौन जीत रहा है।

Wed, 12 Nov 2025 05:30 PMJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

Bihar Todays Chanakya Exit Poll: बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम 2025 में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में किसकी हार या जीत होगी, एनडीए और महागठबंधन में किस दल को कितनी सीटें मिलेंगी; इस पर अनुमान लगाते हुए सर्वे एजेंसी टूडेज चाणक्या का एग्जिट पोल नतीजा आज (बुधवार) शाम 7 बजे से जारी होगा। मंगलवार को बिहार चुनाव के दूसरे एवं आखिरी चरण का मतदान खत्म होने के बाद अधिकतर एजेंसियों ने अपने एग्जिट पोल के आंकड़े जारी कर दिए थे, जिनमें एक-दो को छोड़कर सभी ने नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की पूर्ण बहुमत से वापसी होने की संभावना जताई थी। अब टूडेज चाणक्या के एग्जिट पोल पर सभी की निगाहें टिकी हैं कि इसमें किस गठबंधन के बिहार की सत्ता में आने का अनुमान लगाया जाएगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

टूडेज चाणक्या ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके बुधवार को बताया कि वह आज शाम में बिहार चुनाव के एग्जिट पोल का विश्लेषण जारी करेगा। सबसे पहले शाम 7 बजे बिहार का जातिगत विश्लेषण बताया जाएगा।

ये भी पढ़ें:LIVE: तेजस्वी ने एग्जिट पोल को नकारा, बोले- 18 को महागठबंधन सरकार शपथ लेगी
Bihar Exit Polls, बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

इसके कुछ देर बाद 7:10 बजे बिहार चुनाव में किस पार्टी या गठबंधन को कितने वोट मिल सकते हैं, इसका अनुमान बताया जाएगा। फिर आखिरी में 7:20 बजे सीटों का अनुमान दिखाया जाएगा। टूडेज चाणक्या के बिहार एग्जिट पोल के नतीजे जारी होते ही तुरंत इस आर्टिकल में अपडेट कर दिए जाएंगे।

2020 के बिहार चुनाव में गलत साबित हुआ था Todays Chanakya का एग्जिट पोल

पिछले यानी साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में Today's Chanakya ने तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन को 243 में से 180 सीटों पर जीत का अनुमान लगाया था। इसने नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए को 55 सीटें देकर करारी हार की संभावना जताई थी, साथ ही अन्य को 8 सीटें दी थीं।

हालांकि, 2020 के वास्तिवक चुनाव नतीजे इसके विपरीत रहे थे। एनडीए ने 125 सीटें लाकर बहुमत हासिल किया और महागठबंधन 110 सीटें जीतकर बिहार की सत्ता में आने से चूक गया था। अब, 2025 के चुनाव में इस एजेंसी का एग्जिट पोल कितना सटीक रहता है, यह तो 14 नवंबर को रिजल्ट के दिन ही पता चलेगा।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
bihar exit polls Bihar Elections bihar election result अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।