स्क्रीनशॉट भेज रहे अधिकारी, बिहार में दूसरे फेज की वोटिंग से पहले तेजस्वी यादव ने क्या लगाए आरोप

संक्षेप: तेजस्वी यादव ने कहा कि बदलाव निश्चित है इसलिए अधिकारी फोन करने वाले का स्क्रीनशॉट तक हमें भेज रहे है। बिहार सरकार के ईमानदार अधिकारी बिना रिटायर्ड अधिकारियों के दबाव में आए संविधान सम्मत अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें।

Sun, 9 Nov 2025 10:47 PMMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी फेज के लिए प्रचार खत्म हो गया है। 11 नवंबर को मतदान होगा, जबकि 14 को नतीजे घोषित किए जाएंगे। महागठबंधन की ओर से सीएम कैंडिडेट और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एनडीए पर तीखा हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा है कि इस बार बिहार में परिवर्तन तय है। गृह मंत्री लगातार अधिकारियों को फोन करवाना, मिलना, निर्देश देने का काम कर रहे हैं। आज शाम की सूचना मिली है कि मुख्यमंत्री आवास से कई अधिकारियों को फोन जा रहा है और कहां क्या डिस्टर्ब करना है, इस तरह का निर्देश दिया जा रहा है। सभी अधिकारियों से कहता हूं कि संविधान की शपथ ली है, न्यायपूर्ण काम करिए, किसी के दबाव में आकर या कहने पर काम मत करिए। तेजस्वी ने दावा किया कि कई अधिकारी फोन करने वाले का स्क्रीनशॉट तक उन्हें भेज रहे हैं।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तेजस्वी यादव ने पोस्ट किया, ''प्रथम चरण के बाद एनडीए खेमे में भारी गमगीन माहौल है। हार के खौफ से गृह मंत्री अधिकारियों से मिलकर एवं फोन पर धमकी दे रहे है। जहां ठहरते है उस होटल के सीसीटीवी बंद करा देर रात्रि अधिकारियों को बुलाते है। अभी सीएम आवास से बिना मुख्यमंत्री की जानकारी के भूंजा पार्टी की मित्र मंडली के ईडी के चंगुल में फंसे महाभ्रष्ट अधिकारी फ़ोन कर अधिकारियों को महागठबंधन के कार्यकर्ताओं को पुलिस के द्वारा वोटिंग के दिन तक डिटेन करने, महागठबंधन समर्थित मजबूत बूथों को डिस्टर्ब करने संबंधित निर्देश दिए जा रहे है। संबंधित रेंज के अधिकारी बैठक कर रहे है।''

उन्होंने आगे कहा, ''बदलाव निश्चित है इसलिए अधिकारी फोन करने वाले का स्क्रीनशॉट तक हमें भेज रहे है। बिहार सरकार के ईमानदार अधिकारी बिना रिटायर्ड अधिकारियों के दबाव में आए संविधान सम्मत अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। दो गुजराती येनकेन प्रकारेण बिहार पर कब्जा करना चाहते है। वे बिहार को अपना उपनिवेश बनाना चाहते है। बिहार की जनता संविधान विरोधी कार्य करने वाले बेगैरत बे-जमीर सत्ताधारी नेताओं को कड़ा सबक सिखाने के लिए एक पैर पर खड़ी है। गणतंत्र की जननी बिहार में इनकी वोट चोरी हरगिज नहीं चलेगी। जनता हर प्रकार से यानि हर प्रकार से इनकी वोट चोरी और लोकतंत्र की डकैती रोकने के लिए तैयार है। जय हिंद! जय बिहार।''

