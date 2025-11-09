3 दिन हो गए, कहां है जेंडर-वाइज आंकड़े; तेजस्वी यादव का चुनाव आयोग पर डेटा छिपाने का आरोप

संक्षेप: Bihar Election: दूसरे चरण के चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन तेजस्वी यादव ने कहा कि पहले चरण के वोटिंग को तीन दिन हो गए, फिर भी आयोग ने महिलाओं-पुरुषों का मतदान प्रतिशत जारी नहीं किया।

Bihar Election: बिहार चुनाव में पहले चरण की वोटिंग को तीन दिन बीत चुके हैं, लेकिन सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। राघोपुर से राजद उम्मीदवार और महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव ने अब चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठा दिए हैं। उनका दावा है कि हर वर्ग, हर समुदाय और हर जाति के लोग बदलाव के मूड में हैं और खुलकर महागठबंधन के पक्ष में वोट कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठाते हुए उन्होंने पूछा कि मतदान का जेंडर-वाइज डेटा आखिर क्यों रोका जा रहा है?

हर जाति और वर्ग हमारे साथ; तेजस्वी का दावा तेजस्वी यादव ने कहा कि पहले चरण के मतदान में जनता का रुझान पूरी तरह महागठबंधन के पक्ष में रहा। उन्होंने कहा, “हर जाति और वर्ग के लोग महागठबंधन के पक्ष में मतदान कर रहे हैं। जनता इस सरकार से तंग आ चुकी है और बदलाव चाहती है।” उनके मुताबिक, गरीबों, किसानों, नौजवानों और महिलाओं में गहरा असंतोष है, जो मतदान में पूरी तरह साफ दिखाई दिया।

चुनाव आयोग पर डेटा छिपाने का आरोप तेजस्वी ने सबसे गंभीर सवाल चुनाव आयोग पर उठाया। उन्होंने कहा कि मतदान पूर्ण हुए तीन दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक यह नहीं बताया गया कि महिलाओं और पुरुषों ने कितने प्रतिशत वोट डाले। उन्होंने पूछा, “ये आंकड़े क्यों छिपाए जा रहे हैं? तीन दिन बाद भी वोट का प्रतिशत नहीं बता रहे। चुनाव आयोग को इसका जवाब देना पड़ेगा।”