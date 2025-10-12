Bihar Election LIVE: बीजेपी आज चुनेगी कैंडिडेट; NDA की सीट पर दिल्ली में बैठक और मनाने का दौर

Bihar Election: बिहार चुनाव ((Bihar chunav) से पहले एनडीए में भी सीट शेयरिंग को लेकर अभी मंथनों का ही दौर चल रहा है। इस बीच बीजेपी चुनाव समिति की आज देर शाम तक अहम बैठक हो सकती है। सूत्रों के हवाले से ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए हैं।

Bihar Election: बिहार चुनाव (Bihar chunav) को लेकर हलचल तेज है। दोनों ही गठबंधनों में अब तक सीट शेयरिंग को लेकर कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। इस बीच तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। ऐसी भी खबरें हैं कि तेजस्वी यादव यहां कांग्रेस सांसद औऱ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। माना जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान काफी अहम बातचीत हो सकती है।

दरअसल दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में लैंंड फॉर जॉब घोटाला केस की सुनवाई होनी है। इसी सिलसिले में लालू-राबड़ी और तेजस्वी दिल्ली जा रहे हैं। इस दौरान तेजस्वी यादव कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग को लेकर मंथन कर सकते हैं।

इधऱ एनडीए में भी सीट शेयरिंग को लेकर अभी मंथनों का ही दौर चल रहा है। इस बीच बीजेपी चुनाव समिति की आज देर शाम तक अहम बैठक हो सकती है। सूत्रों के हवाले से ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए हैं। चुनाव समिति की बैठक में इन नामों पर मुहर लगाई जाएगी।

राबड़ी आवास के बाहर राजद कार्यकर्ताओं ने टिकट की मांग को लेकर लालू- तेजस्वी को रोकने की कोशिश की। कार्यकर्ता मसौढी से रेखा देवी को टिकट देने का विरोध किया।

Bihar Election LIVE: 01:28 PM - पटना में JDU दफ्तर में प्रदर्शन

बिहार में चुनाव को लेकर हलचल तेज है। इस बीच पटना स्थित जदयू कार्यालय में अपने नेता के लिए बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ है। यहां मीणापुर विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है।

Bihar Election LIVE: 01:16 PM - महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर बातचीत जारी, बोले लालू यादव राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचे। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन में सीटों के बंटवारे के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, "बातचीत चल रही है।"

Bihar Election LIVE: 12:52 PM - पटना में पशुपति पारस ने बुलाई बैठक रालोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने रविवार को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एवं दलित सेना के जिलाध्यक्षों तथा प्रदेश कार्यकारणी की बैठक बुलाई है। उक्त बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस, केन्द्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष सूरजभान सिंह भी उपस्थित रहेंगे। बैठक दोपहर तीन बजे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी कार्यालय (विधायक कॉलोनी, कौटिल्य नगर, वेटनरी ब्याज हॉस्टल के नजदीक) में होगी।

Bihar Election LIVE: 12:36 PM - मुलाकात होगी तो सीट बंटवारे की घोषणा होगी - पवन खेड़ा कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने महागठबंधन के बीच सीट बटवारे को लेकर कहा, "कोई पेंच नहीं फंस रहा है। मुलाकात होगी तभी तो आगे सीटों के बटवारे की घोषणा होगी। भाजपा की जो उम्मीद है कि कोई पेंच फंस रहा है उस पर पानी फिर रहा है... हम सभी लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं।

Bihar Election LIVE: 12:28 PM - 2 दिन में सीटों का ऐलान हो जाएगा- कांग्रेस कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा, "सीटों का बंटवारा लगभग हो चुका है, लेकिन आखिरी समय में कुछ दिक्कतें सभी पार्टियों में आती हैं, ये एनडीए में भी है और यहां भी। 1-2 दिन में सब कुछ घोषित हो जाएगा..."

Bihar Election LIVE: 12:24 PM - बिहार चुनाव से पहले RJD को झटका, दो विधायकों ने दिया इस्तीफा बिहार में चुनाव से पहले आरेजडी को झटका लगा है। राजद के दो विधायक रजौली से प्रकाश वीर और नवादा की विभा देवी ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। ऐसी संभावना है कि एनडीए से ये दोनों इसबार चुनाव लड़ सकते हैं।

Bihar Election LIVE: 12:06 PM - बोधगया सीट लोजपा के हिस्से में, क्या बोले हरि मांझी बोधगया विधानसभा सीट लोजपा के हिस्से में जाने की खबरों पर जदयू नेता हरि मांझी ने कहा, 'मुझे सूचना प्राप्त हुई की बोधगया विधानसभा सीट इस बार एनडीए गठबंधन में लोजपा के खाते में जा रही है। यह गठबंधन की सामूहिक रणनीति और संगठन के निर्णय का परिणाम है, जिसका मैं पूर्ण सम्मान करता हूँ। मुझे याद है कि 2019 में जब गया जी संसदीय सीट जदयू के हिस्से में आई थी, तब भी मैंने तन, मन और लगन से पार्टी के लिए कार्य किया और उस सीट को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी जब हम पार्टी को यह सीट मिली, तब भी मैंने उसी समर्पण के साथ पार्टी के पक्ष में कार्य किया और विजयी होने में योगदान दिया।

आज जब बोधगया विधानसभा सीट मुझे नहीं मिल रही तब भी मेरा संकल्प वही है,मैं संगठन और पार्टी के आदेश को सर्वोपरि मानते हुए एक कर्मठ और अनुशासित कार्यकर्ता की तरह मैदान में रहूँगा। मेरा उद्देश्य केवल टिकट पाना नहीं है, बल्कि पार्टी की विचारधारा को जन-जन तक पहुँचाना और विजय पताका फहराना है।मुझे गर्व है कि मैं पार्टी का वफ़ादार सिपाही था, हूँ और हमेशा रहूँगा। बोधगया की धरती पर एनडीए की विजय श्री अवश्य स्थापित होगी - यही मेरा संकल्प है, यही मेरी प्रतिबद्धता है। जय बिहार'

Bihar Election LIVE: 11: 56 AM- बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर बढ़ी हलचल के बीच आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत केंद्रीय चुनाव समिति के सभी सदस्य शामिल होंगे। इस बात की पूरी उम्मीद है कि आज बिहार चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगेगी।

Bihar Election LIVE: 11: 39 AM- बीजेपी आज चुनेगी अपने कैंडिडेट NDA के भीतर आज सीटों का बंटवारा फाइनल हो सकता है। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि सीटों को लेकर जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा से बातचीत अंतिम दौर में है। मांझी की पिछली बार की सभी सात सीटों पर बीजेपी ने सहमति दी है।

लेकिन जीतन राम मांझी उसके अलावा और भी सीटें चाहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी सीटों की संख्या सम्मानजनक चाहते हैं। जानकारी के मुताबिक, बीजेपी नेता शनिवार की देर रात तक मांझी और कुशवाहा से संपर्क में रहे।

Bihar Election LIVE: 11: 43 AM- BJP कोर ग्रुप की बैठक BJP में सीट बंटवारे को लेकर चल रहे मंथन के बीच आज 12 बजे से बीजेपी कोर ग्रुप की एक बैठक भी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर 12 बजे से यह बैठक होगी। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे।

Bihar Election LIVE: 11: 35 AM- सोमवार से नामांकन, एनडीए-महागठबंधन के चेहरे का इंतजार

पूर्णिया जिला के सात विधानसभा क्षेत्रों में सोमवार से नामांकन का दौर शुरू होने वाला है। अभी तक एनडीए और महागठबंधन के बीच सीट शेयरिंग की गुत्थी सुलझ नहीं पायी है। 2020 के चुनाव में सात सीटों में राजद चार और कांग्रेस ने तीन सीटों पर प्रत्याशी उतारा था। पिछले चुनाव में बायसी, धमदाहा, रूपौली और बनमनखी विधानसभा सीट राजद के पास थी, जबकि पूर्णिया सदर, कसबा, अमौर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मैदान में थे। इसी तरह एनडीए से जदयू-भाजपा तीन-तीन तो हम ने एक सीट से मैदान में प्रत्याशी उतारा था।

जदयू ने तीन सीट धमदाहा, रूपौली और अमौर से प्रत्याशी उतारा था। भाजपा ने पूर्णिया सदर, बायसी और बनमनखी से प्रत्याशी मैदान में उतारा था, जबकि कसबा सीट से हम प्रत्याशी मैदान में उतरे थे। पूर्णिया में दूसरे चरण के तहत 11 नवंबर को चुनाव होगा। 13 अक्टूबर से नामांकन पत्र दाखिल किये जायेंगे। मगर सातों विधानसभा क्षेत्रों में एनडीए एवं महागठबंधन के चेहरे का लोगों को इंतजार है। हालांकि, जनसुराज और एआईएमआईएम ने अमौर और बायसी से अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है।

Bihar Election LIVE: 11: 20 AM- विनोद तावड़े के आवास पर हलचल बढ़ी एनडीए में सीट बंटवारे पर मंथन के बीच विनोद तावड़े के आवास पर हलचल बढ़ गई है। संगठन मंत्री भीखू भाई दलसानिया विनोद तावड़े के आवास पर पहुंचे हैं। क्षेत्रीय संगठन मंत्री नागेन्द्र जी भी भीखू भाई दलसानिया के साथ मौजूद हैं।

Bihar Election LIVE: 11: 12 AM- राबड़ी आवास के बाहर प्रदर्शन राबड़ी आवास के बाहर राजद कार्यकर्ताओं ने टिकट की मांग को लेकर लालू- तेजस्वी को रोकने की कोशिश की है। कार्यकर्ता मसौढी से रेखा देवी को टिकट देने का विरोध किया।