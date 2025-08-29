Bihar Election Survey Vidhan Sabha Chunav NDA Mahagathbandhan JDU BJP Congress RJD Seats Kiski Banegi Sarkar Bihar Election Survey: बिहार में अभी हो जाएं चुनाव तो किसकी बनेगी सरकार, किसे कितनी सीटें?, Bihar Hindi News - Hindustan
Bihar Election Survey: बिहार में अभी हो जाएं चुनाव तो किसकी बनेगी सरकार, किसे कितनी सीटें?

Bihar Survey: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सामने आए एक सर्वे में एनडीए गठबंधन के फिर से सत्ता में वापसी करने का अनुमान है। एनडीए को 136 और महागठबंधन को 75 सीटें मिल सकती हैं। 26 अन्य सीटों पर टाइट फाइट है।

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, पटनाFri, 29 Aug 2025 10:45 PM
Bihar Election Survey: बिहार में साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले चुनाव आयोग स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) करवा रहा है, जिसको लेकर खूब राजनीति भी हो रही। राहुल गांधी के नेतृत्व में राज्य में वोटर अधिकार यात्रा हो रही है तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक बार फिर से एनडीए चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार है। इस बीच, एक चुनावी सर्वे सामने आया है, जिसमें एक बार फिर से राज्य में एनडीए सरकार की वापसी का दावा किया गया है।

टाइम्स नाऊ नवभारत और जेवीसी के सर्वे के अनुसार, अगर बिहार में अभी चुनाव होते हैं तो राज्य में एनडीए को 136 सीटें मिल सकती हैं, जबकि महागठबंधन 75 सीटों पर सिमट सकता है। अन्य के खाते में छह सीटें आने का अनुमान है। वहीं, 26 सीटें ऐसी हैं, जहां पर करीबी का मुकाबला रहने की संभावना है। पार्टी के हिसाब से बात करें तो बीजेपी को सबसे ज्यादा 64 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य 17 सीटों पर वह लीड करती दिख रही है। जेडीयू 29 सीटों पर जीत रही है दो ऐसी सीटें हैं, जहां पर वह लीड कर रहा है। एनडीए के दूसरे दलों की बात करें तो छह सीटों पर जीत रहा है, जबकि 18 सीटों पर उसे बढ़त है।

महागठबंधन के दलों की बात करें तो आरजेडी 37 सीटों पर सीधे जीतती नजर आ रही, जबकि 15 सीटों पर उसे बढ़त हासिल है। कांग्रेस आठ सीटों पर जीत रही और दो सीटों पर लीड में है। सीपीआईएमएल सात सीटों पर जीतती दिख रही, जबकि दो सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। महागठबंधन के दूसरे साथी एक सीट जीतते दिख रहे, जबकि तीन सीटों पर आगे हैं। इसके अलावा, सर्वे में सवाल पूछा गया है कि बिहार में जाति जनगणना से किसको फायदा होगा तो एनडीए को 47.1 और महागठबंधन को 37.2 फीसदी लोगों ने जवाब दिया। वहीं, 15.7 फीसदी ऐसे लोग थे, जिन्होंने कहा कि स्थिति वही रहने वाली है।