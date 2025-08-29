Bihar Election Survey: बिहार में अभी हो जाएं चुनाव तो किसकी बनेगी सरकार, किसे कितनी सीटें?

Bihar Survey: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सामने आए एक सर्वे में एनडीए गठबंधन के फिर से सत्ता में वापसी करने का अनुमान है। एनडीए को 136 और महागठबंधन को 75 सीटें मिल सकती हैं। 26 अन्य सीटों पर टाइट फाइट है।

Bihar Election Survey: बिहार में साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले चुनाव आयोग स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) करवा रहा है, जिसको लेकर खूब राजनीति भी हो रही। राहुल गांधी के नेतृत्व में राज्य में वोटर अधिकार यात्रा हो रही है तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक बार फिर से एनडीए चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार है। इस बीच, एक चुनावी सर्वे सामने आया है, जिसमें एक बार फिर से राज्य में एनडीए सरकार की वापसी का दावा किया गया है।

टाइम्स नाऊ नवभारत और जेवीसी के सर्वे के अनुसार, अगर बिहार में अभी चुनाव होते हैं तो राज्य में एनडीए को 136 सीटें मिल सकती हैं, जबकि महागठबंधन 75 सीटों पर सिमट सकता है। अन्य के खाते में छह सीटें आने का अनुमान है। वहीं, 26 सीटें ऐसी हैं, जहां पर करीबी का मुकाबला रहने की संभावना है। पार्टी के हिसाब से बात करें तो बीजेपी को सबसे ज्यादा 64 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य 17 सीटों पर वह लीड करती दिख रही है। जेडीयू 29 सीटों पर जीत रही है दो ऐसी सीटें हैं, जहां पर वह लीड कर रहा है। एनडीए के दूसरे दलों की बात करें तो छह सीटों पर जीत रहा है, जबकि 18 सीटों पर उसे बढ़त है।