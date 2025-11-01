Bihar Survey: बिहार में किसकी बनेगी सरकार, आ गया सबसे ताजा सर्वे; देखें किसे कितनी सीटें

संक्षेप: Bihar Chunav Survey: बिहार में दो चरणों में वोटिंग होने वाली है, जिसके लिए सभी दल पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। इस बीच, ताजा सर्वे सामने आया है, जिसमें एनडीए को 120-140 सीटें तक मिलने के आसार हैं। जानिए किस दल को कितनी सीटों का अनुमान।

Sat, 1 Nov 2025 04:13 PM

Bihar Election Survey: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दो चरणों में मतदान होंगे और फिर 14 नवंबर को नतीजों का ऐलान होगा। इस बार एनडीए और महागठबंधन के अलावा प्रशांत किशोर का जन सुराज दल भी चुनावी मैदान में है, जिससे बिहार चुनाव दिलचस्प हो गया है। ऐसे में ठीक चुनाव से पहले एक ओपिनियन पोल सामने आया है, जिसमें बताया गया है कि बिहार में किसकी सरकार बन सकती है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

टाइम्स नाऊ ने जेवीसी ओपिनियन पोल में बताया है कि एनडीए की बिहार में सरकार बनने जा रही है। एनडीए को 120-140 सीटें मिल सकती हैं, जबकि महागठबंधन को 93-112 सीटों तक संतोष करना पड़ सकता है। चुनावी सर्वे के अनुसार, बीजेपी को 70-81, जेडीयू को 42-48, एलजेपी (राम विलास) को पांच से सात, HAM को दो और आरएलएम को दो सीटें मिलने का अनुमान है।

इसके अलावा, महागठबंधन की बात करें तो आरजेडी को 69-78 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस को 9-17, सीपीआई (एमएल) को 12-14, सीपीआई को एक, सीपीआई (एम) को एक से दो सीट मिलने का अनुमान है। वहीं, प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी की बात करें तो सर्वे में सिर्फ एक सीट जीतती दिख रही है। इसके अलावा, एआईएमआईएम, बसपा और अन्य के खाते में आठ से दस सीटें जा सकती हैं।

कुल सीटें- 243 एनडीए- 12-140

बीजेपी- 70-81

जेडीयू- 42-48

एलजेपी (राम विलास)- 5-7

हम-2

आरएलएम- 1-2

महागठबंधन: 93-112

आरजेडी- 69-78

कांग्रेस- 9-17

सीपीआई (एमएल)- 12-14

सीपीआई- 1

सीपीआई (एम)- 1-2

-Jan Suraaj Party: 1

वोट प्रतिशत की बात करें तो एनडीए को महागठबंधन के मुकाबले दो फीसदी ज्यादा वोट मिलते दिख रहे हैं। सर्वे के अनुसार, एनडीए को 41-43 फीसदी वोट मिल सकते हैं, जबकि महागठबंधन को 39-41 फीसदी वोट मिलने की संभावना है। जनसुराज को छह से सात फीसदी वोट और जबकि अन्य को 10-11 फीसदी वोट जा सकते हैं।