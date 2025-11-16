बिहार की 35 सीटों पर पीके की पार्टी ने बदल दिया परिणाम, NDA को मिला ज्यादा फायदा

संक्षेप: बिहार में जन सुराज पार्टी ने 238 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। ज्यादातर सीटों पर उनके प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। वहीं 35 ऐसी सीटें हैं जिनपर उन्हें हार-जीत के अंतर से ज्यादा वोट मिले।

बिहार के विधानसभा चुनाव के परिणाम सबसे ज्यादा प्रशांत किशोर की उम्मीदों पर पानी फेरने वाले हैं। उन्होंने 238 उम्मीदवार उतारकर बिहार में सरकार बनाने तक का दावा ठोक दिया था। वहीं हाल यह हुआ कि उनके 236 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। वहीं करीब 35 सीटें ऐसी थीं जिनपर उनके प्रत्याशियों की वजह से समीकरण बदल गए। इन सीटों में से 19 एनडीए के खाते में गईं और 14 महागठबंधन को मिलीं। इसके अलावा एआईएमआईएम और बीएसपी ने एक-एक ऐसी सीट जीत ली।

इन 35 सीटों पर प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी को जीत-हार के अंतर से ज्यादा वोट मिले। अब यह नहीं कहा जा सकता कि अगर प्रशांत किशोर ने अपने उम्मीदवार को ना उतारा होता तो ये वोट किस तरफ जाते। 115 सीटों पर जनसुराज पार्टी तीसरे स्थान पर थी और एक सीट पर यह दूसरे नंबर पर भी थी।

इन 35 सीटों में से प्रशांत किशोर की पहले की पार्टी जेडीयू जीत गई। एक सीट चिराग पासवान और एक उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के खाते में गई। वहीं महागठबंधन में इन सीटों में से 9 पर आरजेडी, एक पर सीपीएम, एक पर सीपीआई माले और एक पर आईआईपी ने जीत दर्ज की। बता दें कि प्रशांत किशोर को लेकर पहले भी आलोचक यही भविष्यवाणी करते थे कि वे कोई भी सीट जीत नहीं पाएंगे।

कुछ लोगों का कहना था कि ब्राह्मण होने की वजह से वह बीजेपी के वोट काटेंगे। वहीं अन्य लोगों का कहना था कि पलायन और रोजगार को मुद्दा बनाने की वजह से युवा उनकी तरफ झुक सकता है। हालांकि नतीजों के बाद कहा जा सकता है कि वह किसी भी वर्ग को अपनी ओर झुकाने में सफल नहीं हो पाए।

शांत किशोर की जनसुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने शनिवार को कहा कि राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के ‘‘जंगलराज’’ की आशंका के कारण जनसुराज के मतदाता अंतिम समय में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के पक्ष में चले गए।