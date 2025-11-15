Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsBihar election results How vote percentage less but how NDA got more seats than RJD
वोट प्रतिशत ज्यादा सीटें कम, BJP और RJD के आंकड़ों में इतना अंतर कैसे; वोट चोरी का दावा कितना सच

वोट प्रतिशत ज्यादा सीटें कम, BJP और RJD के आंकड़ों में इतना अंतर कैसे; वोट चोरी का दावा कितना सच

संक्षेप: बिहार में चुनाव परिणाम आ चुके हैं। इसमें एनडीए को भारी बहुमत मिला है। बीजेपी ने अकेले दम पर 89 सीटें हासिल की हैं। हालांकि वोट शेयर को लेकर सोशल मीडिया पर तमाम दावे किए जा रहे हैं।

Sat, 15 Nov 2025 08:20 PMDeepak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

बिहार में चुनाव परिणाम आ चुके हैं। इसमें एनडीए को भारी बहुमत मिला है। बीजेपी ने अकेले दम पर 89 सीटें हासिल की हैं। हालांकि वोट शेयर को लेकर सोशल मीडिया पर तमाम दावे किए जा रहे हैं। इनमें से कुछ में कहा जा रहा है कि 23 फीसदी वोट मिलने के बाद भी आरजेडी को सिर्फ 25 फीसदी सीटें मिली हैं। वहीं, उससे कम 20 फीसदी वोट पाने के बावजूद भाजपा ने 89 सीटें हासिल कर लीं। इन्हीं पोस्ट्स में वोट चोरी का दावा किया जा रहा है। लेकिन क्या हकीकत में ऐसा है?

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

वोट शेयर और सीटों में अंतर को समझने के लिए सबसे पहले जानना यह जरूरी है कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा। आरजेडी ने बिहार चुनाव में कुल 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। इसलिए उसका वोट परसेंट ज्यादा है। दूसरी तरफ भाजपा ने मात्र 101 सीटों पर ही चुनाव लड़ा था। इस वजह से उसका वोट परसेंट कम है। हकीकत यह है कि अगर भाजपा ने भी आरजेडी की तरह 143 सीटों पर चुनाव लड़ा होता तो उसका वोट शेयर 29 फीसदी तक पहुंच सकता था।

गठबंधन का भी अंतर
अब बात करते हैं गठबंधन की। अगर गठबंधन के हिसाब से देखा जाए तो एनडीए के हिस्से में 46 फीसदी वोट आए हैं। वहीं, महागठबंधन के खाते में 38 फीसदी वोट हैं। वोटों के हिसाब से भी बड़ी उछाल है। 2020 में एनडीए को 12 हजार वोट तो इस बार 44 लाख वोट ज्यादा मिले हैं। अब जो एनडीए का बढ़ा हुआ हिस्सा है, उसमें चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा का भी बड़ा योगदान है। यह भी गौर करने वाली बात है कि साल 2020 में यह दोनों ही एनडीए का हिस्सा नहीं थे।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।
Deepak

लेखक के बारे में

Deepak
दीपक मिश्र मीडिया इंडस्ट्री में करीब 18 साल का अनुभव रखते हैं। खेल, सिनेमा और राजनीति पर प्रमुखता से काम किया है। खासतौर पर खेल की खबरों से जुनून की हद तक मोहब्बत है। 2011 में वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप और 2014 में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप प्रमुखता से कवर कर चुके हैं। फोटोग्राफी और वीडियो स्टोरी के साथ-साथ पॉडकास्ट में विशेष रुचि रखते हैं। पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से मास्टर ऑफ मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई के बाद आज अखबार के साथ पत्रकारिता की शुरुआत। इसके बाद दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट और पत्रिका अखबार में काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। यहां पर टी-20 वर्ल्ड कप 2024, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और आईपीएल भी कवर कर चुके हैं। इसके अलावा महाकुंभ 2025 में वीडियो स्टोरीज पर काम किया है। और पढ़ें
Bihar Bihar Elections bihar election result
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।