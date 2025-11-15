Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsBihar election results buzz in Gujarat PM Modi welcomed in Surat in pure Bihari style
बिहार चुनाव रिजल्ट की गुजरात में धूम,पीएम मोदी का सूरत में खांटी बिहारी लहजे में स्वागत

बिहार चुनाव रिजल्ट की गुजरात में धूम,पीएम मोदी का सूरत में खांटी बिहारी लहजे में स्वागत

संक्षेप: Bihar Chunav Result: गृह राज्य में बिहार वालों का उत्साह देख पीएम गदगद हो गए। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग इतने माहिर हैं कि दुनिया को राजनीति सिखा सकते हैं। सूरत में गमछा लहराकर पीएम का स्वागत किया गया।

Sat, 15 Nov 2025 07:31 PMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Bihar Chunav Result: बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत की धूम गुजरात तक गूंज रही है। चुनावी नतीजों के बाद प्रवासी बिहारियों ने सूरत एयरपोर्ट पर पीएम नरेंद्र मोदी का खांटी बिहारी अंदाज में स्वागत किया। अपने गृह राज्य में बिहार वालों का उत्साह देख पीएम भी गदगद हो गए। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग इतने माहिर हैं कि दुनिया को राजनीति सिखा सकते हैं। सूरत में गमछा लहराकर पीएम का स्वागत किया गया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

शुक्रवार को पीएम गुजरात गए थे। सूरत एयरपोर्ट पर प्रवासी बिहारियों ने उनसे मिलने की इच्छा जताई। प्रोग्राम में सुधार कर एयरपोर्ट पर मिलन समारोह आयोजित किया गया। वहां बिहारी प्रवासियों ने जब गमछा हिलाकर स्वागत किया तो वे भावुक हो गए। पीएम ने कहा कि वे बिहार वालों की ताकत समझते हैं। उन्हें राजनीति समझाना नहीं पड़ता है। वे दुनिया को राजनीति समझाने की ताकत रखते हैं।

ये भी पढ़ें:बिहार चुनाव में खूब चला परिवारवाद; बेटा-बहू, बेटी-दामाद, पत्नी और समधन भी जीते
बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

पीएम ने कहा कि बिहार चुनाव के बाद वहां के लोगों से मिले बिना चले जाएं तो यात्रा अधूरी रह जाएगी। वहां के लोगों में विकसित भारत बनाने की ताकत है। लेकिन कांग्रेस और आरजेडी वालों ने उनके हिस्से की सुविधाएं छीन ली। पचास साल से राज करने वाले लोग इस तरह से बेकार हो गए। जो हाल उनका हुआ है वह आत्म निरीक्षण का विषय है। वे अपने सहयोगियों और पार्टी जनों को हार का कारण नहीं समझा पा रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन और ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रहे हैं।

पीएम ने कहा बिहार के चुनाव नतीजों का देश के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसका असर अन्य राज्यों में भी दिखेगा। जमानत पर चलने वाले नेताओं ने पूरी ताकत लगा दी पर उन्हें नकार दिया। वक्फ कानून को खत्म करने की बात करने वालों की भी छुट्टी कर दी। नीतीश कुमार को लगातार अपमानित करना फैशन बन गया था। बिहार की संवेदनशील जनता ने इसे स्वीकार नहीं किया। समाज के सभी वर्ग के लोगों ने एनडीए को समर्थन दिया। इसमें दलित समुदाए ने काफी योगदान दिया। कहते थे कि एनडीए दलितों की विरोधी है। दलित वोट प्रभाव वाले 34 सीटों पर एनडीए की जीत हुई। पीएम ने कहा कि विजय हमारे लिए कुछ जिम्मेवारी लेकर आता है। इस मंत्र को लेकर हमे चलना है।

ये भी पढ़ें:कौन हैं संजय यादव, जिनकी वजह से लालू परिवार में मचा भूचाल; तेज-रोहिणी नाराज
Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Bihar Politics PM Modi Nitish Kumar अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।