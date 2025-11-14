Bihar Election Result 2025 LIVE: NDA बनाम महागठबंधन, किसके साथ होगा बिहार? कुछ देर में गिनती

बिहार चुनाव परिणाम लाइव

Bihar Election Result 2025 Live: बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों की घड़ी आ चुकी है। शुक्रवार सुबह 8 बजे से राज्य के 46 केंद्रों पर मतगणना शुरू हो जाएगी। प्रक्रिया की शुरुआत पोस्टल बैलेट से होगी। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) में दर्ज मतों की गिनती की जाएगी। राज्य की 243 विधानसभा सीटों पर मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ NDA यानी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन और महागठबंधन के बीच है। एनडीए के प्रमुख दलों में जनता दल यूनाइटेड (JDU), भारतीय जनता पार्टी (BJP), लोक जनशक्ति पार्टी (LJP) और हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा (HAM) शामिल हैं। वहीं, महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल (RJD), कांग्रेस, विकासशील इंसान पार्टी (VIP), वाम दल और इंडियन इंक्लूसिव पार्टी (IIP) हैं। एग्जिट पोल एनडीए के पक्ष में दूसरे चरण के मतदान के बाद जारी अधिकांश एग्जिट पोल राज्य में एनडीए सरकार की वापसी के संकेत दे रहे हैं। वहीं, कम से कम दो एग्जिट पोल ऐसे हैं जो कांटे की टक्कर बता रहे हैं। खास बात है कि इन एग्जिट पोल के आंकड़ों को मानें तो राज्य में प्रशांत किशोर की अगुवाई वाली जन सुराज पार्टी का डेब्यू काफी कमजोर रहा है। वहीं, असदुद्दीन ओवैसी की अगुवाई वाली ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन सीमांचल क्षेत्र में भी कमजोर प्रदर्शन करती नजर आ रही है। हालांकि, अंतिम नतीजे आना बाकी हैं। दोनों चरणों में हुआ रिकॉर्ड मतदान मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल बताते हैं कि मंगलवार को 122 सीटों पर हुए विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में 68.79 प्रतिशत रिकॉर्ड मतदान दर्ज किया गया, जो राज्य के चुनावी इतिहास में अब तक की सर्वाधिक संख्या है। उन्होंने जानकारी दी कि पहले चरण का मतदान छह नवंबर को हुआ था और उसमें 65.08 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। दो चरणों में हुए चुनाव में 66.90 प्रतिशत का ऐतिहासिक मतदान दर्ज किया गया।। यह आंकड़ा पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले 9.6 फीसदी ज्यादा है। नीतीश कुमार बनाए रखेंगे सरकार या तेजस्वी यादव लाएंगे बदलाव की बयार? देखें बिहार चुनाव परिणाम से जड़े पल-पल के अपडेट्स लाइव हिन्दुस्तान के साथ-

14 Nov 2025, 06:37:37 AM IST Bihar Election Result LIVE: JDU 2010 जैसे नतीजों के इंतजार में Bihar Election Result LIVE: बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना से पहले JDU नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा, 'जनता का आशीर्वाद नीतीश कुमार के नेतृत्व में NDA की सरकार बनाने के लिए मिल चुका है। 2010 जैसे नतीजे आएंगे...जनता को गुमराह करने के लिए उनकी (महागठबंधन) बातों को जनता ने नकारा है...।' सुबह 8 बजे से मतों की गिनती शुरू हो जाएगी।

14 Nov 2025, 06:17:09 AM IST Bihar Election Result 2025 LIVE: NDA को 200 से ज्यादा सीटों पर जीत का भरोसा Bihar Election Result 2025 LIVE: बिहार सरकार में मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा, '...बिहार की जनता बड़ी संख्या में मतदान किया...। एनडीए सभी सीटों पर बढ़त हासिल करेगा और बिहार में एक बार फिर एनडीए सरकार बनेगी। मुझे भरोसा है कि एनडी सरकार 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी। जनता एनडी सरकार की तरफ से कराए जा रहे विकास कार्यों से बहुत खुश है...।'

14 Nov 2025, 05:54:25 AM IST Bihar Election Result 2025 LIVE: कौन कितनी सीटों पर लड़ रहा है चुनाव Bihar Election Result 2025 LIVE: बिहार की सत्ता की चाबी हासिल करने के लिए किसी भी गठबंधन को 243 में से 122 सीटें अपने नाम करनी होंगी। फिलहाल, भाजपा 101, जदयू 101, लोजपा आर 29, रालोमो 6, हम 6 पर चुनाव लड़ रही है। महागठबंधन के दलों की बात करें तो राजद 144, कांग्रेस 61, भाकपा माले 20, भाकपा 9, माकपा 4, वीआईपी 13, आईआईपी 3 सीटों पर मैदान में है। डेब्यू कर रही प्रशांत किशोर की जन सुराज ने सभी 238 सीटों पर लड़ने का फैसला किया है।

14 Nov 2025, 05:28:27 AM IST Bihar Chunav Result 2025 Live: दो स्तरीय सुरक्षा घेरे में होगी मतगणना Bihar Chunav Result 2025 Live: पीटीआई भाषा से बातचीत में एक चुनाव अधिकारी ने बताया, 'मतगणना केंद्रों पर दो-स्तरीय सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। अंदरूनी सुरक्षा घेरा सीएपीएफ के हवाले है, जबकि बाहरी परिधि की सुरक्षा राज्य पुलिस के जिम्मे है। इसके अलावा 24×7 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी और अन्य सुरक्षा उपाय भी लागू किए गए हैं।'