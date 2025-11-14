Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsbihar election results 2025 live nitish tejashwi narendra modi jdu rjd bjp
Bihar Chunav Results 2025 Live: नीतीश फिर बनेंगे CM या तेजस्वी को मिलेगा मौका? 8.00 AM से पहला रुझान

Bihar Chunav Results 2025 Live: नीतीश फिर बनेंगे CM या तेजस्वी को मिलेगा मौका? 8.00 AM से पहला रुझान

संक्षेप: Bihar Chunav Results 2025 Live: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे आज आने वाले हैं। सबसे पहले 8.00 AM से पोस्टल बैलट की गिनती होगी। इसके लगभग आधे घंटे बाद ईवीएम के मतों की गिनती शुरू होगी।

Fri, 14 Nov 2025 06:40 AMAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Bihar Chunav Results 2025 Live: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे आज आने वाले हैं। सबसे पहले पोस्टल बैलट की गिनती होगी। इसके लगभग आधे घंटे बाद ईवीएम के मतों की गिनती शुरू की जाएगी। सुबह से ही सभी मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चुनाव आयोग की ओर से बताया गया है कि दोपहर तक नतीजों की तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाएगी। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आखिर बिहार की कमान किसके हाथ में जाएगी। सीट-वाइज उम्मीदवारों की जीत और हार के साथ ओवरऑल रिजल्ट के लिए बने रहें हिंदुस्तान के साथ।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

Bihar Chunav Results 2025 Live 6.40 AM: दूसरी ओर महागठबंधन में एक बार फिर आरजेडी सबसे ज्यादा 143 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जबकि इस गठबंधन के तहत कांग्रेस को 61 सीटें मिली। वहीं, CPI (ML) 20 सीट, VIP को 12 सीट, CPI को 9 और CPI (M) को 4 सीटें मिली।

Bihar Chunav Results 2025 Live 6.30 AM: एनडीए की बात करें तो बीजेपी को 101 सीटें मिली। जबकि जेडीयू को इस गठबंधन में 101 सीट मिली थी। वहीं, चिराग पासवान की एलजेपी R को 29 सीटें और जीतनराम मांझी की हम को 6 और उपेंद्र कुशवाहा वाली आरएलएम 6 सीटों पर चुनाव लड़ रही है।

Bihar Exit Polls, बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

Bihar Chunav Results 2025 Live 6.20 AM: इस बार बिहार में बंपर वोटिंग हुई है। पहले चरण में जहां 65.08 पर्सेंट वोटिंग हुई। वहीं, दूसरे चरण में यह आंकड़ा बढकर 68.76 पर्सेंट तक हो गया।

Bihar Chunav Results 2025 Live 6.10 AM: एग्जिट पोल की बात करें तो ज्यादातर ने एनडीए को बहुमत दिखाया है। बता दें कि Axis My India ने NDA 121 से 141 सीटें दी है। जबकि महागठबंधन को 98-118 सीटें दी है जो 243-सदन विधानसभा में बहुमत (122) से कम है।

Bihar Chunav Results 2025 Live 6.00 AM: हर मतदान केंद्र पर तीन-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। मतगणना के लिए 4,372 गिनती टेबल्स तैयार की गई हैं। वहीं, लगभग 18,000 गिनती एजेंट्स नामांकित किए गए हैं। कुछ जिलों में सुरक्षा कारणों से स्कूल बंद रखने जैसे अतिरिक्त कदम उठाए गए हैं।

Bihar Chunav Results 2025 Live 5.45 AM: बिहार चुनाव 2025 के नतीजों का पहला रुझान 8.00 AM से आना शुरू हो जाएगा। सभी 38 जिलों में कुल 46 मतदान केंद्र बनाए गए गए हैं। सुबह से ही सभी मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।

इन सीटों पर है कांटे की टक्कर

इस बार बिहार की कई सीटों पर जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला है। राघोपुर में तेजस्वी यादव और बीजेपी के सतीश यादव में कांटे की टक्कर है। वहीं, महुआ की सीट पर तेजप्रताप यादव खुद चुवाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा, पाटलिपुत्र सीट पर रामकृपाल यादव और बाहुबली रीतलाल यादव में फाइट है। जबकि मोकामा पर भी लोगों की नजरें हैं जहां अनंत सिंह और सुरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी के बीच मुकाबला है।

कुछ ऐसे थे 2020 के नतीजे

बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में बेहद करीबी मुकाबले के बाद एनडीए ने मामूली बढ़त के साथ सत्ता बरकरार रखी थी। कुल 243 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 125 सीटें, जबकि महागठबंधन को 110 सीटें मिली थीं। एनडीए में भाजपा ने 74 और जेडीयू ने 43 सीटें जीती थीं। वहीं, आरजेडी 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। कांग्रेस को 19 और वामदलों को 16 सीटें मिली थीं। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को सीमांचल क्षेत्र में 5 सीटों पर सफलता मिली थी।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
Bihar Elections Bihar CM Nitish Kumar अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।