Bihar Chunav Results 2025 Live: नीतीश फिर बनेंगे CM या तेजस्वी को मिलेगा मौका? 8.00 AM से पहला रुझान

Bihar Chunav Results 2025 Live: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे आज आने वाले हैं। सबसे पहले पोस्टल बैलट की गिनती होगी। इसके लगभग आधे घंटे बाद ईवीएम के मतों की गिनती शुरू की जाएगी। सुबह से ही सभी मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चुनाव आयोग की ओर से बताया गया है कि दोपहर तक नतीजों की तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाएगी। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आखिर बिहार की कमान किसके हाथ में जाएगी। सीट-वाइज उम्मीदवारों की जीत और हार के साथ ओवरऑल रिजल्ट के लिए बने रहें हिंदुस्तान के साथ।

Bihar Chunav Results 2025 Live 6.40 AM: दूसरी ओर महागठबंधन में एक बार फिर आरजेडी सबसे ज्यादा 143 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जबकि इस गठबंधन के तहत कांग्रेस को 61 सीटें मिली। वहीं, CPI (ML) 20 सीट, VIP को 12 सीट, CPI को 9 और CPI (M) को 4 सीटें मिली।

Bihar Chunav Results 2025 Live 6.30 AM: एनडीए की बात करें तो बीजेपी को 101 सीटें मिली। जबकि जेडीयू को इस गठबंधन में 101 सीट मिली थी। वहीं, चिराग पासवान की एलजेपी R को 29 सीटें और जीतनराम मांझी की हम को 6 और उपेंद्र कुशवाहा वाली आरएलएम 6 सीटों पर चुनाव लड़ रही है।

Bihar Chunav Results 2025 Live 6.20 AM: इस बार बिहार में बंपर वोटिंग हुई है। पहले चरण में जहां 65.08 पर्सेंट वोटिंग हुई। वहीं, दूसरे चरण में यह आंकड़ा बढकर 68.76 पर्सेंट तक हो गया।

Bihar Chunav Results 2025 Live 6.10 AM: एग्जिट पोल की बात करें तो ज्यादातर ने एनडीए को बहुमत दिखाया है। बता दें कि Axis My India ने NDA 121 से 141 सीटें दी है। जबकि महागठबंधन को 98-118 सीटें दी है जो 243-सदन विधानसभा में बहुमत (122) से कम है।

Bihar Chunav Results 2025 Live 6.00 AM: हर मतदान केंद्र पर तीन-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। मतगणना के लिए 4,372 गिनती टेबल्स तैयार की गई हैं। वहीं, लगभग 18,000 गिनती एजेंट्स नामांकित किए गए हैं। कुछ जिलों में सुरक्षा कारणों से स्कूल बंद रखने जैसे अतिरिक्त कदम उठाए गए हैं।

Bihar Chunav Results 2025 Live 5.45 AM: बिहार चुनाव 2025 के नतीजों का पहला रुझान 8.00 AM से आना शुरू हो जाएगा। सभी 38 जिलों में कुल 46 मतदान केंद्र बनाए गए गए हैं। सुबह से ही सभी मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।

इन सीटों पर है कांटे की टक्कर इस बार बिहार की कई सीटों पर जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला है। राघोपुर में तेजस्वी यादव और बीजेपी के सतीश यादव में कांटे की टक्कर है। वहीं, महुआ की सीट पर तेजप्रताप यादव खुद चुवाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा, पाटलिपुत्र सीट पर रामकृपाल यादव और बाहुबली रीतलाल यादव में फाइट है। जबकि मोकामा पर भी लोगों की नजरें हैं जहां अनंत सिंह और सुरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी के बीच मुकाबला है।