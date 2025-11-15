जमानत पर जेल से बाहर, रहा क्रिकेटर; कौन है रमीज, जिसका रोहिणी ने राजनीति छोड़ते हुए किया जिक्र

संक्षेप: बिहार नतीजों के बाद लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने संजय यादव और रमीज पर बड़ा हमला बोला है। दोनों तेजस्वी के करीबी माने जाते हैं। रमीज नेमत क्रिकेटर भी रहा है और अभी जमानत पर जेल से बाहर है।

बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद लालू प्रसाद यादव की फैमिली में सबकुछ ठीक नहीं चल रहा। संजय यादव और रमीज का जिक्र करते हुए लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने राजनीति छोड़ने और परिवार से नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया। आरजेडी के नेतृत्व में बिहार चुनाव में महागठबंधन की करारी हार हुई है, जबकि एनडीए को 202 सीटें मिलीं। इसके बाद से ही तेजस्वी की रणनीति और उनके आसपास रहने वालों पर सवाल उठने लगे हैं। तेजस्वी के राइट हैंड संजय यादव माने जाते हैं जोकि हरियाणा के महेंद्रगढ़ के रहने वाले हैं। रोहिणी ने अपने पोस्ट में संजय पर भी सवाल खड़े किए हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कौन हैं रमीज नेमत, जिसका रोहिणी ने किया जिक्र रोहिणी आचार्य ने जिस रमीज नेमत का जिक्र किया है, वह भी तेजस्वी यादव के स्कूल के दिनों के दोस्त हैं। तेजस्वी, संजय और रमीज तीनों सालों से करीबी मित्र रहे हैं। रमीज इस समय आरजेडी का सोशल मीडिया का काम संभालते हैं और तेजस्वी की कोर टीम का हिस्सा हैं। मूल रूप से यूपी के बलरामपुर के रहने वाले रमीज नेमत पूर्व सांसद रिजवान जहीर के दामाद हैं। यूपी में साल 2022 में तुलसीपुर के पूर्व चेयरमैन की हत्या की साजिश का मुख्य आरोपी भी रमीज है और इसके बाद एक ठेकेदार की हत्या का भी उस पर आरोप लगा। योगी सरकार ने रमीज के खिलाफ एनएसए और गैंगस्टर ऐक्ट के तहत भी कार्रवाई की है। वह लंबे समय तक जेल में बंद रहा, जिसके बाद इसी साल जमानत पर रिहा हुआ।

तेजस्वी की तरह क्रिकेट भी खेल चुका है रमीज राजनीति में आने से पहले तेजस्वी क्रिकेटर थे और आईपीएल में भी सेलेक्ट हो चुके हैं। उसी तरह उनके दोस्त संजय भी क्रिकेट से जुड़े रहे। इसके अलावा, तीसरे दोस्त रमीज नेमत भी क्रिकेटर रहा है और झारखंड की ओर से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल चुका है। रोहिणी आचार्य ने गंभीर आरोप लगाने के बाद एक और पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए रमीज के बारे में और जानकारी दी है। इस पोस्ट में कहा गया है, ''रमीज नेमत गैंगस्टर आपराधिक मानसिकता का है बलरामपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और झारखंड प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेल चुके और उनकी दोस्ती संजय यादव से है। रमीज नेमत संजय यादव के लिए काम करता है और उसपर हत्या का मामला चल रहा है और उसके ससुर पर भी जो उत्तर प्रदेश में टॉप 10 अपराध में आता है। अभी जेल से बेल पर चल रहा है।''