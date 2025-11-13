आज आ रहा है बिहार का 'जनादेश', 46 केंद्रों पर होगी 243 विधानसभा सीटों की मतगणना

संक्षेप: बिहार का जनादेश यानी विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों की उलटी गिनती शुरू हो गई है। बिहार की सत्ता का ताज किसके सिर सजेगा यह आज मतगणना पूरी होने के बाद तय हो जाएगा। एनडीए, महागठबंधन से लेकर जन सुराज पार्टी समेत अन्य दलों ने चुनाव प्रचार में खूब जोर लगाया।

Bihar Assembly Election Result 2025: बिहार में किसका ‘राजतिलक’ होगा, आज यानी शुक्रवार 14 नवंबर को मतगणना के बाद आने वाले ‘जनादेश’ में यह तय हो जाएगा। 39 दिनों के सत्ता संग्राम में दो बड़े गठबंधनों, नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए और तेजस्वी यादव के महागठबंधन ने पूरी ताकत झोंकी। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। बड़ी संख्या में निर्दलीय (926) और बागियों ने भी दमखम लगाया। वार, प्रहार और पलटवार में भाषा की मर्यादा भी टूटी। तीखे प्रहार सत्ता संग्राम के हथियार बने। मौसम ने भी अलग-अलग तेवर दिखाए। कभी सुहाना, कभी बारिश तो कभी तीखी धूप। पर, इसकी परवाह किए बगैर राजनेताओं ने बाजी अपने पक्ष में करने के लिए दिन-रात एक कर दिए।

बिहार के मतदाताओं ने भी लोकतंत्र के महापर्व को सलामी दी। आजादी के बाद सबसे अधिक मतदान का कीर्तिमान रचा (67.14 फीसदी)। महिलाएं दो कदम आगे निकल गईं। उन्होंने पुरुषों से 8.82 फीसदी अधिक मतदान किया। लंबी कतारों ने बिहार में महिला सशक्तीकरण की मिसाल पेश की। उत्साह और बुलंदी के साथ मतदान करने निकली महिलाओं ने इसबार कुछ छुपाया नहीं। किस मुद्दे पर वह वोट कर रही हैं, यह भी खुलकर बताया।

बहरहाल, अत्यधिक मतदान ने जहां उम्मीद जताई है, वहीं दिल की धड़कनें भी बढ़ाई हैं। एनडीए, ‘इंडिया’ और जनसुराज, सभी के नेताओं ने हर क्षेत्र से फीडबैक लेकर आश्वस्त होना चाहा। खैर, जनादेश 2025 क्या है, यह आज पता चलेगा।

2616 प्रत्याशी, 8 बजे से होगी मतों की गिनती बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारी पूरी हो चुकी है। शुक्रवार को 2616 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। बैलेट पेपर की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी। जबकि, सुबह 8.30 बजे से ईवीएम के वोटों की गिनती प्रारंभ होगी। अगले दो घंटे यानी 10.30 बजे से मतगणना के रुझान एवं परिणाम आने शुरू हो जाएंगे।

सबसे पहले और आखिरी में किन सीटों के नतीजे सबसे पहले बरबीघा सीट का रुझान एवं परिणाम सामने आएगा। वहां सबसे कम 275 बूथों पर ही मतदान हुआ है। इनके अतिरिक्त हायाघाट, गया टाउन, गौरा बौराम एवं कल्याणपुर सीटों के रुझान एवं परिणाम आ सकते हैं। वहीं, सबसे देर से हिसुआ का रुझान एवं परिणाम आएगा। वहां सर्वाधिक 485 बूथों के वोटों की गिनती होगी।

बिहार के 38 जिलों में बनाए गए कुल 46 काउंटिंग सेंटर मतगणना के लिए विधानसभावार हरेक हॉल में ईवीएम के वोट गिने जाएंगे। इसके लिए 14-14 टेबल लगाए जाएंगे। 24-30 राउंड में वोटों की गिनती होगी। वहीं, हरेक हॉल में 500 बैलेट पेपर पर एक टेबल लगाया जाएगा। राज्य के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों के वोटों की गिनती के लिए कुल 46 मतगणना केंद्र बनाए गए है। वहीं, पूरे राज्य में करीब 19 हजार मतगणना कर्मियों को मतगणना कार्य में लगाया गया है। इस चुनाव में 7,45,26,858 मतदाताओं में 1951 से अबतक का सबसे अधिक 67.13 प्रतिशत मतदान हुआ है।

4372 मतगणना टेबल पर होगी वोटों की गिनती मतगणना को लेकर राज्य भर में 4,372 मतगणना टेबुलों पर वोटों की गिनती होगी। वोटों की गिनती के लिए सभी सीटों पर 243 निर्वाची पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाची पदाधिकारी, मतगणना प्रेक्षक एवं उम्मीदवार या उनके मतगणना एजेंट तैनात रहेंगे। वहीं, हरेक टेबल पर मतगणना सुपरवाइजर, मतगणना सहायक, माइक्रो- प्रेक्षक की तैनाती की गई है। राज्य भर में उम्मीदवारों द्वारा करीब 19 हजार मतगणना कर्मियों को तैनात किया गया है जो मतगणना प्रक्रिया को देखेंगे।

राज्यस्तरीय कंट्रोल रूम से होगी निगरानी सभी 46 मतगणना केंद्रों में संचालित मतगणना का निगरानी राज्यस्तरीय नियंत्रण कक्ष से की जाएगी। इसके लिए राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम में जिलों से लगातार फोन एवं फैक्स के माध्यम से अद्यतन रिपोर्ट प्राप्त किया जाएगा। इस कंट्रोल रूम में करीब 65 कर्मियों की तैनाती की गई है। गुरुवार को मतगणना कार्य से जुड़े कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और राष्ट्रीय मास्टर ट्रेनर अशोक प्रियदर्शी ने उन्हें प्रशिक्षण दिया।

सुबह सात बजे से सभी कर्मियों की तैनाती कंट्रोल रूम में होगी जो मतगणना कार्य संपन्न होने तक वहां तैनात रहेंगे। मतगणना कार्य की निगरानी के लिए अधिकारियों को तीन से चार जिलों की जिम्मेवारी सौंपी गई है। बिहार के सीईओ विनोद सिंह गुंजियाल ने इस संबंध में सभी कर्मियों को चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा प्रतिवेदन कोषांग, मीडिया कोषांग, ई-मेल/ फैक्स कोषांग का गठन किया गया है। किसी भी मतगणना केंद्र में कहीं कोई समस्या आने पर तत्काल समाधान राज्यस्तरीय कंट्रोल रूम से की जाएगी।

कौन दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहा एनडीए-

भाजपा 101

जदयू 101

लोजपा आर 29

रालोमो 06

हम 06 महागठबंधन-

राजद 144

कांग्रेस 61

भाकपा माले 20

भाकपा 09

माकपा 04

वीआईपी 13

आईआईपी 03 (11 सीटों पर दोस्ताना संघर्ष)

जन सुराज पार्टी- 238