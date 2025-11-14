तेजस्वी हो गया फेलस्वी, अब राजनीति परिवारवाद की नहीं; तेज प्रताप ने PM मोदी-अमित शाह की तारीफ की

संक्षेप: Bihar result: बिहार की महुआ विधानसभा सीट से हार के बाद तेज प्रताप यादव ने पीएम मोदी और अमित शाह की जमकर तारीफ की है। साथ ही, अपने भाई पर निशाना साधते हुए कहा है कि तेजस्वी फेलस्वी हो गए।

Bihar Election Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को प्रचंड जीत मिली है। गठबंधन ने डबल सेंचुरी लगाई है। वहीं, महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा। खुद तेजस्वी यादव भी लंबे समय तक राघोपुर सीट से पीछे रहे और आखिरी समय में जीते। वहीं, लालू यादव के एक और बेटे तेज प्रताप यादव को महुआ सीट से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद तेज ने आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है, जबकि पीएम मोदी और अमित शाह की प्रशंसा की है। उन्होंने अपने भाई तेजस्वी को फेलस्वी करार दिया है।

तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल के फेसबुक पोस्ट पर लिखा है कि हमारी हार में भी जनता की जीत छिपी है। आज के परिणामों को मैं जनादेश के रूप में स्वीकार करता हूं। हमारी हार कर भी जीत हुई है-क्योंकि बिहार ने यह साफ संदेश दे दिया है कि अब राजनीति परिवारवाद की नहीं, सुशासन और शिक्षा की होगी। उन्होंने आगे लिखा, ''ये जयचंदों की करारी हार है, हमने पहले ही कहा था इस चुनाव के बाद बिहार से कांग्रेस खत्म हो जाएगी और आज कहना नहीं, साफ़-साफ़ दिख भी गया! मैं तो हारकर भी जीता हूं, क्योंकि मेरे साथ जनता का प्रेम, विश्वास और आशीर्वाद खड़ा है, लेकिन सच्चाई कड़वी है- इन जयचंदों ने RJD को भीतर से खोखला कर दिया, बरबाद कर दिया। इसी वजह से आज तेजस्वी फेलस्वी हो गया।''

उन्होंने आगे लिखा कि जिन्होंने अपनी कुर्सी और अपनी राजनीति बचाने के लिए अपने ही घर को आग लगा दी- इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा।मैं बार-बार कहता हूं कि जनता ही मां-बाप होती है… जनता का फैसला सिर-माथे पर, और आज भी उसी भावना के साथ मैं आपका फैसला स्वीकार करता हूं। हार और जीत अलग बातें हैं, लेकिन इरादा और प्रयास ही असली जीत होते हैं। महुआ की जनता से मैंने जो वादे किए थे, उनको निभाने का प्रयास मैं लगातार करता रहूंगा- चाहे मैं विधायक बनूं या नहीं। मेरे दरवाज़े हर समय जनता के लिए खुले रहेंगे।