मशहूर गणितज्ञ केसी सिन्हा को नहीं मिली गुरु दक्षिणा, कुम्हरार सीट पर पिछड़े; हार-जीत की रेस से बाहर

मशहूर गणितज्ञ केसी सिन्हा को नहीं मिली गुरु दक्षिणा, कुम्हरार सीट पर पिछड़े; हार-जीत की रेस से बाहर

संक्षेप: केसी सिन्‍हा का जन्‍म बिहार के आरा में हुआ। उन्‍होंने अपनी पढ़ाई यहीं के प्राइमरी स्‍कूल से की। वह बचपन से ही पढ़ाई में अच्छा थे। चलकर उन्होंने B.Sc और M.Sc में गोल्ड मेडल जीता। 1990 में उन्‍होंने PhD की डिग्री हासिल की।

Fri, 14 Nov 2025 11:02 AMPramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Bihar Election Results: राजधानी पटना की कुम्हरार विधानसभा सीट से जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनावी ताल ठोक रहे मशहूर गणितज्ञ कृष्ण चंद्र सिन्हा यानी केसी सिन्हा पिछड़ गए हैं। सातवें राउंड की मतगणना तक वह तीसरे स्थान पर चल रहे थे। उन्हें सिर्फ 3232 वोट मिल सके, जबकि इस सीट पर भाजपा के संजय कुमार लगातार सबसे आगे चल रहे हैं। ताजा रुझानों के मुताबिक, संजय कुमार को चौथे राउंड की गिनती तक कुल 23226 वोट मिले थे।उन्होंने 14513 वोटों की बढ़त ले ली है।

इस सीट पर दूसरे स्थान पर कांग्रेस उम्मीदवार इंद्रदीप चंद्रवंशी चल रहे हैं। चंद्रवंशी को सातवें राउंड की गिनती पूरी होने तक कुल 8713 वोट मिले हैं। इस सीट पर कुल 13 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इस तरह के सी सिन्हा इस सीट पर हार-जीत की रेस से बाहर हो गए हैं। चर्चा थी कि कायस्थ बहुल इस सीट पर इस समुदाय के लोग इस बार केसी सिन्हा को वोट देंगे लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है।

केसी सिन्‍हा का जन्‍म बिहार के आरा में हुआ। उन्‍होंने अपनी पढ़ाई यहीं के प्राइमरी स्‍कूल से की। वह बचपन से ही पढ़ाई में अच्छा थे। चलकर उन्होंने B.Sc और M.Sc में गोल्ड मेडल जीता। 1990 में उन्‍होंने PhD की डिग्री हासिल की। इसके बाद वह पटना यूनिवर्सिटी के तहत साइंस कॉलेज में प्रोफेसर बने। हालांकि, उन्हें असली पहचान उनकी किताबों की वजह से मिली। वह 70 से ज्यादा किताबें लिख चुके हैं। चुनावों से पहले उन्होंने जन सुराज पार्टी की सदस्यता ले ली थी।

