बिहार में कब तक आएगा सभी 243 सीटों का फाइनल रिजल्ट, 10 मिनट में एक राउंड की गिनती

बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना में एक राउंड की गिनती में औसतन 10 मिनट का समय लगेगा। एक विधानसभा क्षेत्र का चुनाव परिणाम आने में करीब ढाई से तीन घंटे का वक्त लगेगा। सभी 243 सीटों के चुनाव परिणाम हासिल करने में 14-15 घंटे का वक्त लगेगा।

इसके पूर्व वर्ष 2020 के चुनाव में आखिरी चुनाव परिणाम आने में 22 घंटे लगे थे। 15 घंटे में सिर्फ 236 विधानसभा सीटों के नतीजे सामने आए थे। इस साल 55 मतगणना केंद्रों पर वोटों की गिनती की गई थी। कोरोना के कारण तब 1400 से घटाकर 1000 मतदाताओं पर एक बूथ बनाया गया था। और मतगणना के दौरान भी कोरोना नियमों का पालन किया गया था। ईवीएम से एक राउंड की मतगणना में 15 से 20 मिनट का वक्‍त लगा था। इसके लिए 14 टेबल के बदले एक हॉल में सात टेबल ही लगाए गए थे। वहीं, 2015 के चुनाव में आखिरी परिणाम देर रात करीब 12 बजे जारी किए गए थे। 16 घंटे में अंतिम परिणाम जारी किए गए थे। तब 39 मतगणना केन्द्रों पर वोटों की गिनती हुई थी।

डाक मतपत्रों की गिनती आरओ-एआरओ की ओर से उम्मीदवारों और एजेंटों की मौजूदगी में होगी। डाक मतपत्रों की गिनती ईवीएम मतगणना के अंतिम चरण से पहले पूरी की जाएगी। ईवीएम की गिनती के दौरान कंट्रोल यूनिट को मतगणना टेबल पर राउंडवार लाया जाएगा और मतगणना एजेंटों को दिखाया जाएगा, ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि सील सही है।