बिहार में कब तक आएगा सभी 243 सीटों का फाइनल रिजल्ट, 10 मिनट में एक राउंड की गिनती

संक्षेप: बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना में एक राउंड की गिनती में औसतन 10 मिनट का समय लगेगा। एक विधानसभा क्षेत्र का चुनाव परिणाम आने में करीब ढाई से तीन घंटे का वक्त लगेगा।

Fri, 14 Nov 2025 08:06 AMSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना में एक राउंड की गिनती में औसतन 10 मिनट का समय लगेगा। एक विधानसभा क्षेत्र का चुनाव परिणाम आने में करीब ढाई से तीन घंटे का वक्त लगेगा। सभी 243 सीटों के चुनाव परिणाम हासिल करने में 14-15 घंटे का वक्त लगेगा।

इसके पूर्व वर्ष 2020 के चुनाव में आखिरी चुनाव परिणाम आने में 22 घंटे लगे थे। 15 घंटे में सिर्फ 236 विधानसभा सीटों के नतीजे सामने आए थे। इस साल 55 मतगणना केंद्रों पर वोटों की गिनती की गई थी। कोरोना के कारण तब 1400 से घटाकर 1000 मतदाताओं पर एक बूथ बनाया गया था। और मतगणना के दौरान भी कोरोना नियमों का पालन किया गया था। ईवीएम से एक राउंड की मतगणना में 15 से 20 मिनट का वक्‍त लगा था। इसके लिए 14 टेबल के बदले एक हॉल में सात टेबल ही लगाए गए थे। वहीं, 2015 के चुनाव में आखिरी परिणाम देर रात करीब 12 बजे जारी किए गए थे। 16 घंटे में अंतिम परिणाम जारी किए गए थे। तब 39 मतगणना केन्द्रों पर वोटों की गिनती हुई थी।

डाक मतपत्रों की गिनती आरओ-एआरओ की ओर से उम्मीदवारों और एजेंटों की मौजूदगी में होगी। डाक मतपत्रों की गिनती ईवीएम मतगणना के अंतिम चरण से पहले पूरी की जाएगी। ईवीएम की गिनती के दौरान कंट्रोल यूनिट को मतगणना टेबल पर राउंडवार लाया जाएगा और मतगणना एजेंटों को दिखाया जाएगा, ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि सील सही है।

सबसे पहले होगी डाक मतपत्रों की गिनती

मतगणना सुबह 8 बजे शुरू होगी और डाक मतपत्रों की गिनती सबसे पहले शुरू होगी। इसके बाद सुबह 8.30 बजे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में दर्ज मतों की गिनती शुरू होगी। चुनाव आयोग की ओर से हाल में जारी निर्देश के अनुसार, डाक मतपत्रों की गिनती ईवीएम मतगणना के अंतिम दौर से पहले पूरी की जानी है।

Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha
डिजिटल और प्रिंट मीडिया में डेढ़ दशक का अनुभव। भारतीय राजनीति के साथ एशियाई और वैश्विक मामलों की समझ। अर्थशास्त्र और खेल में भी रुचि। जम्मू-कश्मीर, लखनऊ और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले आज समाज, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, न्यूज ट्रैक, नवभारत टाइम्स में सेवा दे चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन डिप्लोमा से पहले कंप्यूटर साइंस में ग्रैजुएशन किया है। जन्म बिहार में हुआ और पले-बढ़े मेरठ में। और पढ़ें
