बिहार में NDA या महागठबंधन की सरकार, काउंटिंग कल; सबके अपने-अपने दावे

Bihar Election Result: बिहार विधानसभा चुनाव के दोनों चरणों के मतदान के बाद हर दिन दावों में सरकार बन रही है। बुधवार को न केवल दोनों गठबंधनों ने, बल्कि विभिन्न राजनीतिक दलों ने सरकार बनाने का दावा किया। इस बाबत पक्ष और विपक्ष ने हर हाल में अपनी-अपनी सरकार बनाने का ऐलान किया। इस दौरान सभी ने अत्यधिक मतदान को भी अपने-अपने पक्ष में बताया। दूसरी तरफ सत्ताधारी दल ने इसे नीतीश सरकार के कार्यों पर जनता की मुहर तो विपक्ष ने इसे बदलाव का संकेत बताया। शुक्रवार को वोटों की गिनती के बाद यह तय हो जाएगा कि बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी या फिर महागठबंधन की सरकार बनेगी।

महागठबंधन के झूठे वादे की दाल नहीं गली : संजय झा जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कहा कि बिहार की जनता ने महाठगबंधन की सारी ढपोरशंखी घोषणाओं को नकार दिया है। महागठबंधन ने झूठे वादे से जनता को बरगलाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन उनकी दाल नहीं गली। 14 नवंबर को फिर साबित होगा- झूठे का मुंह काला, सच्चे का बोलबाला।

भाजपा: ईमानदार, स्वच्छ छवि वाली सरकार के लिए पड़े वोट स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि जिस प्रकार बिहार में मतदान हुआ है, वह नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के सत्ता में बनाए रखने के प्रति प्रेम और स्नेह को दर्शाता है। जो अनुमान सामने आए हैं, वह पूरी तरह से एनडीए के विकास कार्यों के प्रति जनता की आस्था का प्रतीक है। राज्य में डबल इंजन की सरकार जनकल्याण और विकास के नए आयाम गढ़ रही है। जनता ने एक ईमानदार और स्वच्छ छवि वाली सरकार चुनने के लिए मतदान किया है।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि जनता ने मन बना लिया है कि बिहार में फिर एनडीए की सरकार बनानी है। 14 नवंबर को मतगणना के बाद एनडीए की सरकार बनने जा रही है। एनडीए सरकार ने जो काम किया है, उसको देखते हुए जनता फिर से सेवा करने का मौका दे रही है।

बिहार ने बदलाव के लिए वोट दिया है: अविनाश पांडेय कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे ने महागठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि बढ़े हुए मतदान प्रतिशत से स्पष्ट है कि बिहार ने बदलाव के लिए वोट दिया है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी। हम घोषणापत्र के सारे वादे पूरे करेंगे। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि बिहार में हर हाल में महागठबंधन की सरकार बन रही है।

तेजस्वी सीएम होंगे। माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि बिहार में बदलाव की स्पष्ट लहर है। एनडीए की विदाई तय है। महागठबंधन की सरकार बनेगी। जनसुराज के प्रदेश महासचिव किशोर कुमार मुन्ना ने दावा किया कि बिहार की जनता ने बदलाव के लिए वोट किया है, लेकिन बदलाव महागठबंधन के पक्ष में नहीं। परिणाम पर सब मूर्च्छित होंगे।

तेजस्वी यादव ने क्या कहा… बिहार के नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि बिहार की जनता ने बदलाव के लिए वोट किया है। उन्होंने बुधवार को प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि चुनाव दो चरणों में संपन्न हो चुका है और परिणाम 14 नवंबर को हमारे पक्ष में आएगा। बिहार की जनता ने बदलाव के लिए वोट दिया है। 18 नवंबर को नौकरी वाली सरकार आएगी और कलम राज स्थापित होगा।