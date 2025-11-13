Bihar Election Results LIVE: तेजस्वी यादव ने नतीजों से पहले की उम्मीदवारों से बात, कांग्रेस को आई हरियाणा की याद

बिहार में वोटिंग

Bihar Election Results LIVE: बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। उससे पहले ही राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। तेजस्वी यादव ने अपने विधायकों से बात की है और उनसे कहा है कि वह हर हालात के लिए तैयार रहें। कहा यह भी जा रहा है कि विधायकों को कहीं शिफ्ट करने की तैयारी है ताकि बहुमत न मिलने की स्थिति में उन्हें टूटने से बचाया जा सके। वहीं जेडीयू के दफ्तर में नीतीश कुमार के पोस्टर लगे हैं, जिनमें लिखा गया है- टाइगर जिंदा है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो एनडीए को 200 से ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान जताया है। उन्होंने कहा कि 2010 से भी ज्यादा बड़ा बहुमत हमें मिलेगा। गिरिराज सिंह ने कहा कि 2010 में हमें 206 सीटें मिली थीं और इस बार यह आंकड़ा भी पार हो जाएगा।

13 Nov 2025, 04:41:47 PM IST Bihar Election Results LIVE: Exit Poll से ज्यादा सीटें जीतेगी NDA, भाजपा नेता रामकृपाल यादव का दावा Bihar Election Results LIVE: वोटों की गिनती से पहले NDA के नेता बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। भाजपा नेता रामकृपाल यादव ने गुरुवार को एक बयान में कहा, "एनडीए एक्जिट पोल के अनुमान से ज्यादा सीटें जीतने की ओर अग्रसर है।"

13 Nov 2025, 04:22:09 PM IST Bihar Election Results LIVE: मतगणना से पहले कड़ी सुरक्षा में रखे गए ईवीएम, CAPF को सौंपा गया जिम्मा Bihar Election Results LIVE: निर्वाचन आयोग ने बुधवार को बताया है कि कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच स्ट्रॉन्ग रूम में रखा गया है। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी बयान में कहा गया, ‘‘स्ट्रॉन्ग रूम परिसर की आंतरिक सुरक्षा का जिम्मा सेन्ट्रल आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्सेज (CAPF) को सौंपा गया है, जबकि बाहरी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी जिला पुलिस को दी गई है। इसके अलावा चौबीस घंटे सीसीटीवी निगरानी और अन्य सुरक्षा इंतजाम भी किए गए हैं।’’ प्रत्येक स्ट्रॉन्ग रूम परिसर में एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है, जहां वरिष्ठ अधिकारी लगातार ड्यूटी पर रहेंगे।

13 Nov 2025, 04:02:33 PM IST Bihar Election Results LIVE: जहां बदली गईं वीवीपैट मशीनें, वहां अब पर्ची मिलान के बाद होगी वोटों की गितनी Bihar Election Results LIVE: बिहार विधानसभा चुनाव के जिन मतदान केंद्रों पर वीवीपैट मशीन बदली गई थीं, वहां अब वोटो की गिनती पहले जैसी नहीं होगी। चुनाव आयोग ने नया निर्देश जारी करते हुए कहा है कि अब उन सभी जगहों पर जहां मशीनें बदली गई हैं, वहां वीवीपैट पर पर्चियों का मिलान पहले किया जाएगा, उसके बाद ही वोटो की गिनती शुरू होगी।

13 Nov 2025, 03:37:25 PM IST Bihar Election Results LIVE: 38 जिलों के 44 मतगणना केंद्रों पर होगी मतगणना, तैयारी पूरी Bihar Election Results LIVE: बिहार में शुक्रवार को होनी वाली मतगणना के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। मतगणना का कार्य राज्य के सभी 38 जिलों में स्थित 44 मतगणना केंद्रों पर सुबह 8 बजे से शुरू होगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने बताया है कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतगणना के दौरान चाक-चौबंद सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। इसके लिये पर्याप्त संख्या में केंद्रीय बलों और राज्य पुलिस बलों की तैनाती की गई है, जिससे किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से बचा जा सके।

13 Nov 2025, 03:23:38 PM IST Bihar Election Results LIVE: नतीजों से पहले बोली AAP- बिहार में चोरी हो गए 80 लाख वोट बिहार में नतीजों से ठीक पहले आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने 80 लाख वोटों की चोरी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 80 लाख लोगों के मताधिकार को छीना गया है।

13 Nov 2025, 03:19:15 PM IST Bihar Election Results LIVE: बिहार के 17 जिलों के मतदान में पुरुषों पर भारी नारी बिहार में 7 जिले ऐसे रहे हैं, जहां महिलाओं का वोट पुरुषों से 14 फीसदी तक अधिक पड़ा। इसके अलावा अन्य 10 ज़िलों में महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों से 10 प्रतिशत अधिक रहा।

13 Nov 2025, 03:19:15 PM IST Bihar Election Results LIVE: बिहार के नतीजों से पहले कांग्रेस को याद आया हरियाणा इस बीच कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एग्जिट पोल्स को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा को याद करिए। तब कहा गया था कि हरियाणा में कांग्रेस को बंपर जीत मिलेगी, लेकिन क्या हुआ? अब यहां के नतीजों पर भी इंतजार करिए। एग्जिट पोल गलत साबित होंगे।