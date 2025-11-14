Hindustan Hindi News
Bihar Result: आचार सहिंता लागू होने से पहले महिला वोटरों को... बिहार चुनाव के नतीजों पर शशि थरूर

संक्षेप: बिहार चुनाव नतीजों पर शशि थरूर ने कहा कि आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले महिला वोटरों को निश्चित रूप से कुछ प्रोत्साहन दिए गए थे। हम इसे पसंद करें या नहीं, दुर्भाग्य से, यह हमारे कानूनों के तहत वैध है।

Fri, 14 Nov 2025 03:26 PM
Bihar Election Results 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने प्रचंड बहुमत हासिल किया है। सत्ताधारी गठबंधन डबल सेंचुरी के भी पार पहुंच चुका है, जिसमें से भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनती दिख रही। तीन बजे तक के आंकड़ों में एनडीए 206, महागठबंधन 30 और अन्य सात सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इस बीच, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बिहार चुनावों के नतीजों पर प्रतिक्रिया दी है और चुनाव से ठीक पहले महिलाओं के खातों में भेजे गए पैसे पर भी बात की। उन्होंने कहा कि आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले महिला वोटरों को निश्चित रूप से कुछ प्रोत्साहन दिए गए थे। हम इसे पसंद करें या नहीं, दुर्भाग्य से, यह हमारे कानूनों के तहत वैध है।

शुरुआती आंकड़ों पर प्रतिक्रिया देते हुए, थरूर ने कहा कि ये आंकड़े फिलहाल बढ़त बनाने का सवाल हैं, और कहा कि एनडीए काफी बड़े अंतर से आगे है, लेकिन चुनाव आयोग की औपचारिक घोषणा का इंतज़ार करना जरूरी है। पत्रकारों से बात करते हुए, शशि थरूर ने कहा, "फिलहाल सवाल बढ़त बनाने का है। वे काफी बड़े अंतर से आगे चल रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग द्वारा नतीजों पर चर्चा और घोषणा का इंतजार करना चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि पार्टी की जिम्मेदारी है कि वह कारणों का विस्तार से अध्ययन करे। लेकिन याद रखें, हम गठबंधन में वरिष्ठ सहयोगी नहीं थे और राजद को भी अपने प्रदर्शन पर ध्यान देना होगा। लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि ऐसे मामलों में, यह बहुत जरूरी है कि हम अपने प्रदर्शन की समग्रता पर गौर करें। चुनाव कई कारणों पर निर्भर करते हैं।"

आखिरी क्षणों की गई योजनाओं के मुद्दे पर प्रकाश डालते हुए, थरूर ने कहा, "आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले महिला मतदाताओं को निश्चित रूप से कुछ प्रोत्साहन दिए गए थे। चाहे हम इसे पसंद करें या नहीं, दुर्भाग्य से, यह हमारे कानूनों के तहत वैध है। मुझे डर है कि यह पहली बार नहीं है जब हमने राज्य सरकारों को समाज के कुछ वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा करते देखा है। मुझे नहीं लगता कि यह एक स्वस्थ प्रथा है, लेकिन हमने अतीत में महाराष्ट्र और अन्य सीटों पर भी कुछ ऐसा ही देखा है।" बता दें कि दोपहर तीन बजे तक के आंकड़ों के अनुसार, एनडीए को 206 सीटों पर बढ़त है, जिसमें से भाजपा 95 और जेडीयू 84 सीटों पर बढ़त हासिल है।

