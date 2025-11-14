नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे; बंपर जीत के बाद JDU ने किया ट्वीट, फिर कर दिया डिलीट

संक्षेप: जेडीयू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि न भूतो, न भविष्यति... नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। पार्टी ने यह पोस्ट करने के बाद कुछ देर बाद ही इसे डिलीट भी कर दिया, जिससे तरह-तरह की अटकलें लगने लगीं।

Bihar Election Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के लिए वोटों की गिनती जारी है। राज्य में एक बार फिर से एनडीए सरकार की वापसी हो रही है। दोपहर दो बजे तक के आंकड़ों के अनुसार, एनडीए डबल सेंचुरी लगा चुका है, जबकि महागठबंधन की हालत खराब है। भाजपा पहले नंबर की पार्टी बनते हुए 90 से ज्यादा सीटों पर बढ़त हासिल कर चुकी है, जबकि दूसरे नंबर पर जेडीयू है, जो 79 सीटों पर आगे चल रही। इस बीच, जेडीयू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पू्र्व में ट्विटर) पर एक ऐसा ट्वीट कर दिया, जो चर्चा में आ गया। दरअसल, जेडीयू ने लिखा कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री थे और आगे भी रहेंगे। हालांकि, कुछ देर में इसे पार्टी ने डिलीट कर दिया।

जेडीयू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''न भूतो, न भविष्यति... नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे।'' पार्टी ने यह पोस्ट करने के बाद कुछ देर बाद ही इसे हटा भी दिया, जिससे तरह-तरह की अटकलें लगने लगीं। उल्लेखनीय है कि बिहार में एनडीए ने नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा था। एनडीए के नेता ये कहते रहे कि सीएम पद के लिए जगह नहीं खाली है, लेकिन कभी भी खुलकर नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे, यह बात नहीं कही। पिछले चुनाव में भाजपा के मुकाबले जेडीयू को काफी कम सीटें आई थीं, लेकिन फिर भी भाजपा ने नीतीश कुमार को ही सीएम बनाया। इस बार भाजपा राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनते हुए एनडीए गठबंधन में ही बड़े भाई की भूमिका में हो गई है।