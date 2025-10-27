Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsbihar election rahul gandhi tejashwi yadav joint rally in muzaffarpur and darbhanga mahagathbandhan manifesto priyanka
राहुल-तेजस्वी एक साथ भरेंगे हुंकार, महागठबंधन का घोषणा पत्र कल; प्रियंका गांधी की मौजूदगी टली

राहुल-तेजस्वी एक साथ भरेंगे हुंकार, महागठबंधन का घोषणा पत्र कल; प्रियंका गांधी की मौजूदगी टली

संक्षेप: Bihar Election 2025: बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव 29 अक्टूबर को पहली बार एक साथ चुनावी मंच साझा करेंगे। इससे पहले महागठबंधन 28 अक्टूबर को घोषणापत्र जारी करेगा।

Mon, 27 Oct 2025 01:24 PMHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के बीच महागठबंधन 29 अक्टूबर से अपने प्रचार अभियान की औपचारिक शुरुआत करने जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इसी दिन बिहार के दो इलाकों यानी मुजफ्फरपुर के सकरा और दरभंगा ग्रामीण में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। उनके साथ राजद नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव मंच साझा करेंगे। दोनों अपनी मौजूदगी के साथ सियासी माहौल को अपने खेमे में करने की पूरी कोशिश करने वाले हैं। हालांकि, इन सभाओं में प्रियंका गांधी वाड्रा की मौजूदगी टल गई है।

मीडिया विभाग के चेयरमैन राजेश राठौड़ ने बताया कि राहुल गांधी की दोनों सभाएं महागठबंधन के लिए खास अहमियत रखती हैं, क्योंकि यह राहुल और तेजस्वी की पहली साझा रैली होगी, जब से तेजस्वी को गठबंधन का चेहरा घोषित किया गया है।

एक दिन पहले आएगा साझा घोषणापत्र

महागठबंधन की ओर से 28 अक्टूबर, यानी रैली से ठीक एक दिन पहले साझा घोषणापत्र जारी किया जाएगा। इस मौके पर कांग्रेस की ओर से पार्टी महासचिव अविनाश पांडे मौजूद रहेंगे।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

प्रियंका गांधी की मौजूदगी टली

पहले यह तय था कि साझा घोषणापत्र जारी होने के समय प्रियंका गांधी भी बिहार में रहेंगी, लेकिन उनका दौरा अब आगे की किसी तारीख के लिए टाल दिया गया है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक, प्रियंका जल्द ही बिहार में चुनावी रैलियों के कार्यक्रम के साथ लौटेंगी।

सियासी गर्मी बढ़ाने की तैयारी

महागठबंधन की यह साझा रैली बिहार की सियासत में नया मोड़ लाने की कोशिश होगी। राहुल और तेजस्वी की जोड़ी एक बार फिर मैदान में उतरने जा रही है, वहीं एनडीए खेमे में भी इसका तोड़ निकालने चर्चा तेज हो गई होगी।

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari
हिमांशु तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं। वे करियर, एजुकेशन और जॉब्स से जुड़ी खबरें बनाते हैं। यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं पर इनकी पैनी नजर रहती है। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक, जामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2016 में इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की और लाइव हिन्दुस्तान से पहले जी न्यूज, इंडिया टीवी और एबीपी न्यूज जैसे बड़े मीडिया हाउस में काम कर चुके हैं। करियर, एजुकेशन और जॉब्स के अलावा हिमांशु को राजनीति, देश-विदेश, रिसर्च और मनोरंजन बीट का भी अनुभव है। और पढ़ें
Bihar Elections
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Election Date, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।