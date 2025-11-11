Hindustan Hindi News
Bihar Exit Poll: एनडीए को 209 सीटें दे रहा यह एग्जिट पोल, BJP सबसे बड़ी विजेता; RJD को झटका

संक्षेप: Poll Diary Bihar Exit Poll: बिहार चुनाव को लेकर पोल डायरी के एग्जिट पोल में भाजपा को 87-95 सीटें मिलती दिख रही हैं। जदयू को 81-89, एलजेएपी-आर को 12-16, HAM को 5-6 और आरएलएम को 4-5 सीटें मिलने का अनुमान है।

Tue, 11 Nov 2025 07:28 PMNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Poll Diary Bihar Exit Poll: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दोनों चरणों का मतदान मंगलवार को समाप्त हो गया, जिसमें दूसरे चरण में 67.14 प्रतिशत वोटिंग दर्ज की गई। पहले चरण में 64.66 प्रतिशत मतदान हुआ था। जैसे ही मतदान केंद्र बंद हुए विभिन्न एग्जिट पोल एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी। पोल डायरी के एग्जिट पोल ने एनडीए को जबरदस्त बढ़त दिखाई है, जिसमें गठबंधन को 184 से 209 सीटें मिलने का अनुमान है। यह संख्या बहुमत के आंकड़े 122 से कहीं ऊपर है, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार की मजबूती को दर्शाता है।

पोल डायरी के एग्जिट पोल में भाजपा को 87-95, जदयू को 81-89, एलजेएपी-आर को 12-16, HAM को 5-6 और आरएलएम को 4-5 सीटें मिलने का अनुमान है। अगर महागठबंधन की बात करें तो आरजेडी-कांग्रेस-वाम दलों वाले गठजोड़ को झटका लगता दिख रहा है। पोल डायरी के अनुसार, महागठबंधन को मात्र 32-49 सीटें मिलने का अनुमान है। राजद को 20-27 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस महज 4-8 सीटों पर विजय हासिल करती दिख रही है। वामपंथी पार्टियां 5-9 सीटों तक ही सिमट जाएंगे। VIP तो इस बार खाता भी नहीं खोल पाएगी।

एग्जिट पोल का किस ओर इशारा

तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन को जातिगत समीकरणों और बेरोजगारी के वादों पर उम्मीद थी, लेकिन एग्जिट पोल में उन्हें निराशा हाथ लगते दिख रही है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक, बिहार की राजनीति में यह बदलाव महिलाओं की बढ़-चढ़कर भागीदारी को दर्शाता है। दोनों चरणों में महिलाओं का वोट प्रतिशत 65 से अधिक रहा। फिलहाल 14 नवंबर को वास्तविक मतगणना का इंतजार है। ये एग्जिट पोल बिहार की राजनीतिक दिशा तय करने वाले संकेत भर हैं। शुक्रवार को जब वोटों की गिनती होगी तो नतीजे अलग भी हो सकते हैं।

