Bihar Chunav Phase 2: जीतन राम मांझी का दावा, 122 में 80 NDA के कैंडिडेट जीतेंगे; गया में डाला वोट
संक्षेप: केंद्रीय मंत्री और हम के संरक्षक जीतनराम मांझी ने मंगलवार को गयाजी में अपने गांव महकार में वोट डाला है। उन्होने दावा किया कि दूसरे चरण की 122 सीटों में से कम से कम 80 सीटों पर NDA की जीत तय है।
बिहार चुनाव के दूसरे चरण की 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान जारी है। केंद्रीय मंत्री और एनडीए के सहयोगी हम (सेक्यूलर) के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने गयाजी में अपने गांव महकार में वोट डाला है। इस दौरान उन्होने दावा किया कि एनडीए को इस बार बड़े पैमाने पर जनसमर्थन मिल रहा है। पहले चरण में करीब 65 प्रतिशत मतदान हुआ था, जिसमें 70 प्रतिशत से अधिक महिलाओं की भागीदारी रही। इस बार भी महिलाओं ने NDA के पक्ष में माहौल बनाया है। हमें विश्वास है कि 122 सीटों में से कम से कम 80 सीटों पर NDA की जीत तय है।
मांझी ने कहा कि बिहार में विकास का सिलसिला जारी रहना चाहिए। उन्होंने कहा हम NDA की वकालत करते रहे हैं क्योंकि इस गठबंधन ने बिहार को सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई दिशा दी है। जनता विकास चाहती है, न कि अराजकता। उन्होंने कहा कि बिहार के मतदाता इस बार फिर से विकास, स्थिरता और सुशासन के पक्ष में वोट कर रहे हैं।
आपको बता मांझी की पार्टी HAM 6 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इमामगंज से बहू दीपा कुमारी प्रत्याशी हैं। टिकारी से अनिल कुमार, बाराचट्टी से समधन ज्योति देवी, अतरी से रोमित कुमार, सिकंदरा से प्रफुल्ल कुमार मांझी और कुटुंबा से ललन राम चुनावी मैदान में है। इन सभी की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। दूसरे चरण में भी जोरदार मतदान हो रहा है। दोपहर 1 बजे तक कुल 47.62 फीसदी वोटिंग हुई है। गयाजी में अभी तक 50 फीसदी से ज्यादा वोटिंग हुई है