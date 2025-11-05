PM मोदी के हनुमान चिराग पासवान को लगेगा बिहार चुनाव में झटका, क्या कह रहा ओपिनियन पोल

संक्षेप: एक अहम भविष्यवाणी यह भी है कि खुद को पीएम नरेंद्र मोदी का हनुमान कहने वाले चिराग पासवान की पार्टी को झटका लग सकता है। सर्वे में यह दिलचस्प तथ्य है कि एक तरफ एनडीए को जीत मिलेगी तो वहीं चिराग की एलजेपी को महज 4 से 5 सीटें ही मिलेंगी।

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान गुरुवार को होना है। उससे ठीक पहले IANS-MATRIZE का सर्वे आया है, जिसमें एनडीए की वापसी का अनुमान जाहिर किया गया है। पोल के अनुसार 153 से 164 तक सीटें हासिल करके एनडीए फिर से सत्ता में लौट सकता है। वहीं तेजस्वी यादव की लीडरशिप वाली आरजेडी को महज 76 से 87 सीटें मिलने की ही भविष्यवाणी की गई है। इन दावों के बीच एक अहम भविष्यवाणी यह भी है कि खुद को पीएम नरेंद्र मोदी का हनुमान कहने वाले चिराग पासवान की पार्टी को झटका लग सकता है। सर्वे में यह दिलचस्प तथ्य है कि एक तरफ एनडीए को जीत मिलेगी तो वहीं चिराग की एलजेपी को महज 4 से 5 सीटें ही मिलेंगी।

एनडीए के सीट बंटवारे में चिराग पासवान की पार्टी को 29 सीटें मिली हैं। ऐसे में यदि 4-5 पर ही जीत मिली तो यह उसके लिए झटका होगा और पार्टी का स्ट्राइक रेट बेहद कम होगा। यह इसलिए अहम है क्योंकि लोकसभा चुनाव में अपने स्ट्राइक रेट के नाम पर ही चिराग पासवान की पार्टी ने विधानसभा में ज्यादा सीटों पर दावा किया था। सर्वे में जीतनराम मांझी एक बड़ी सफलता पाते दिख रहे हैं। सर्वे में अनुमान है कि जीतनराम मांझी की HAM भी 4-5 सीट पा सकती है। ऐसा हुआ तो उनकी पार्टी का स्ट्राइक रेट 90 फीसदी तक होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके दल को 6 सीटें ही मिली हैं।