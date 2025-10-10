Bihar Election: सीमांचल में महिला वोटरों को रिझाने में जुटीं सभी पार्टियां, SIR से बिगड़ा जीत का गणित

एसआईआर में पुरुष की अपेक्षा महिला मतदाताओं के नाम अधिक संख्या में हटाए जाने के कारण कई राजनीतिक दलों का विजयी गणित भी बिगड़ सकता है।

Bihar Election: बिहार में विधानसभा चुनाव की रणभेड़ी बज चुकी है। नेता अपने अपने क्षेत्र में मतदाताओं को लुभाने में जुट गए हैं। सीमांचल के नेता महिला मतदाता के आंचल के सहारे हैं। सीमांचल बाढ़ प्रभावित इलाका है। यहां के पुरुष वर्ग काफी संख्या में रोजी-रोजगार के लिए दूसरे प्रदेश चले जाते हैं। ऐसे में महिला मतदाता ही सीमांचल के 24 विधानसभा सीटों के नेताओं की किस्मत तय करती हैं।

सीमांचल के चार जिलों पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज से 3 लाख 54 हजार 471 महिला मतदाता के नाम एसआईआर के बाद हटाये गये हैं। सीमांचल में महिला मतदाता की संख्या पहले 37 लाख 72 हजार 789 थी। एसआईआर के बाद यह संख्या 34 लाख 18 हजार 309 रह गयी है। एसआईआर में पुरुष की अपेक्षा महिला मतदाताओं के नाम अधिक संख्या में हटाए जाने के कारण कई राजनीतिक दलों का विजयी गणित भी बिगड़ सकता है। क्योंकि सीमांचल में चुनाव लोकसभा का हो या फिर विधानसभा का, वोट देने के मामले में महिला मतदाता पुरुषों से आगे रही हैं। यहां की महिलाएं मताधिकार के प्रति खासी जागरूक हैं। इसलिए आधी आबादी पर हर सियासी दलों की नजर है।

2020 के विस चुनाव में महिलाओं का मतदान प्रतिशत 11 फीसदी अधिक पूर्णिया जिला में 2020 के विधानसभा चुनाव में सात सीटों पर पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं के मतदान का प्रतिशत 11 प्रतिशत अधिक था। 56.22 फीसदी पुरुषों ने मताधिकार का प्रयोग किया था जबकि 67.12 फीसदी महिला मतदाता ने लोकतंत्र के महापर्व में आहुति डाली थी। बायसी विधानसभा में सबसे अधिक 76.38 महिलाओं ने मतदान किया था। अमौर में 69.16, कसबा में 70.45, बनमनखी में 66.56, रूपौली में 65.54, धमदाहा में 65.93 और पूर्णिया विधानसभा क्षेत्र में 57.25 प्रतिशत महिला मतदाता ने मताधिकार का प्रयोग किया था।

मेन पॉइंट्स ● पूर्णिया के सात विधानसभा क्षेत्रों में 2553 मतदान केंद्रों पर चुनाव होगा। एसआईआर से पहले पूर्णिया जिला में 10 लाख 96 हजार 211 महिला मतदाता थी। अब महिला मतदाता 9 लाख 81 हजार 514 हैं।

● कटिहार जिला में सात विधानसभा क्षेत्रों में 2542 मतदान केंद्रों पर चुनाव होगा। एसआईआर से पहले यहां 10 लाख 77 हजार 19 महिला मतदाता थी। अब 9 लाख 81 हजार 614 महिला मतदाता हैं।

● अररिया जिला में छह विधानसभा क्षेत्रों में 2358 मतदान केंद्रों पर चुनाव होगा। एसआईआर से पहले यहां 10 लाख 33 हजार 55 महिला मतदाता थी। एसआईआर के बाद अब 9 लाख 36 हजार 426 महिला मतदाता हैं।