Bihar election NDA manifesto to come 31st October morning what new promises will Nitish Nadda make
कल सुबह आएगा एनडीए का चुनावी घोषणा पत्र, नीतीश और जेपी नड्डा क्या नए वादे करेंगे?

कल सुबह आएगा एनडीए का चुनावी घोषणा पत्र, नीतीश और जेपी नड्डा क्या नए वादे करेंगे?

संक्षेप: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए का घोषणा पत्र 31 अक्टूबर को सुबह 9.30 बजे पटना में जारी किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत एनडीए के शीर्ष नेता मौजूद रहेंगे।

Thu, 30 Oct 2025 11:05 PMJayesh Jetawat हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए का साझा घोषणा पत्र शुक्रवार को जारी होगा। जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत एनडीए के सभी घटक दलों के तमाम शीर्ष नेता एक साथ घोषणा पत्र को जारी करेंगे। यह जानकारी जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने गुरुवार की शाम सोशल मीडिया पोस्ट करके दी।

जानकारी के अनुसार एनडीए के सभी घटक दलों के साथ विचार-विमर्श करने के बाद यह साझा घोषणा पत्र तैयार किया गया है। इसके माध्यम से एनडीए अपने अगले पांच साल की योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी जनता को देगा। बताया जा रहा है कि घोषणा पत्र में कई नई घोषणाएं भी होंगी।

एनडीए की ओर से मेनिफेस्टो जारी करने के लिए पटना के होटल मौर्य में 31 अक्टूबर को सुबह 9.30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, ललन सिंह, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, रालोमो के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा, जेडीयू कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी मौजूद रहेंगे।

बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दो चरणों में (6 और 11 नवंबर) को मतदान होने वाला है। विपक्षी दलों के महागठबंधन की ओर से चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है। अब लोगों को एनडीए के मेनिफेस्टो का इंतजार है।

एनडीए में भाजपा और जदयू 101-101, चिराग पासवान की लोजपा (रामविलास) 29 और जीतनराम मांझी की हम एवं उपेंद्र कुशवाहा की रालोमो 6-6 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
