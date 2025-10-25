Bihar Election: तेजस्वी को CM फेस बना MGB ने NDA की राह आसान कर दी, BJP नेता बता रहे वजह

संक्षेप: नीरज कुमार ने कहा है कि तेजस्वी यादव लालू यादव के जंगलराज के प्रतीक हैं। वे भ्रष्टाचार, आतंक और अपराध के पार्याय हैं। उनका चेहरा आगे करके महाबठबंधन वालों ने एनडीए की राह आसान कर दिया है।

Bihar Election: तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन के सीएम पद के उम्मीदवार बन गए हैं। काफी जद्दोजहद के बाद कांग्रेस ने इस पर सहमति की मुहर लगाई। बीजेपी का कहना है इससे एनडीए को लाभ होगा। भाजपा नेता नीरज कुमार ने कहा है कि बिहार में जंगलराज 2.0 की वापसी अब नहीं होगी।

नीरज कुमार ने कहा है कि तेजस्वी यादव लालू यादव के जंगलराज के प्रतीक हैं। वे भ्रष्टाचार, आतंक और अपराध के पार्याय हैं। उनका चेहरा आगे करके महाबठबंधन वालों ने एनडीए की राह आसान कर दिया है। जंगलराज की याद आते ही बिहार के लोगों की आत्मा कांप जाती है। बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए सुसाशन का राज जरूरी है। इसे लोग बखूबी समझते हैं। इसलिए उनकी वापसी कभी नहीं होगी। लालू और तेजस्वी यादव में कोई फर्क नहीं है क्योंकि जीन तो एक ही है।

नीरज ने बयान जारी करके कहा है कि राजद धमकी भरे गानों के साथ चुनाव प्रचार रहा है। बता रहे हैं कि उनका फ्यूचर प्लान किया है। बिहार ज्ञान और बुद्ध की धरती है। गोली और गाली की संस्कृति अब नहीं चलेगी। राज्य विकास की राह पर आगे बढ़ चुका है। लोग उनकी धमकी और झांसे में आने वाले नहीं हैं। डरा कर वोट लेने का फार्मूला नहीं चलेगा क्योंकि जंगलराज को डबल इंजन की सरकार ने समाप्त कर दिया है।