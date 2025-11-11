Bihar Exit Poll: मैटराइज के एग्जिट पोल में बिहार में एनडीए सरकार, नंबर भी बंपर

संक्षेप: Matrize Exit Poll: बिहार चुनाव की सभी 243 सीटों पर वोटिंग संपन्न हो गई है। 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। इससे पहले मैटराइज के एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है।

Matrize Bihar Exit Poll: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो गए हैं। अब तमाम सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल न्यूज चैनल्स पर आने लगे हैं। मैटराइज के एग्जिट पोल में बिहार में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। एग्जिट पोल के आंकड़ों में एनडीए को 147-167, महागठबंधन को 70-90, जन सुराज को 0-2 और अन्य को 2-8 सीटें मिलती दिख रही हैं।

एनडीए- 147-167 सीटें

महागठबंधन- 70-90 सीटें

जन सुराज पार्टी- 0-2

अन्य- 2-8

आपको बता दें बिहार में दो चरणों में मतदान हुआ है। 6 नंवबर को फर्स्ट फेज और 11 नवंबर को सेकंड फेज की वोटिंग हुई। दोनों चरणों में बंपर वोटिंग हुई। मतदान का कीर्तिमान बना। इतना मतदान पिछले किसी चुनाव में नहीं हुई। इस चुनाव में 7 करोड़ से ज्यादा मतदाता शामिल हुए। पहले चरण में 18 जिलों की की 121 सीटों और दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर वोट पड़े। 14 नवंबर को बिहार चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे। और पता चल जाएगा कि बिहार में किसकी सरकार आ रही है।