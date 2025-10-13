Hindustan Hindi News
Bihar Election LIVE: बिहार चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज से नामांकन, सीट बंटवारे पर महागठबंधन में पेंच

Bihar Election LIVE: बिहार चुनाव (Bihar Chunav) के लिए आज दूसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया चालू हो जाएगी लेकिन अब तक सीट बंटवारे पर महागठबंधन में उलझन बरकरार है। गठबंधन की गांठ संख्या से अधिक सीटों की दावेदारी पर आकर उलझ गई है। सीट बंटवारे में सहयोगी दल राजद पर मनमर्जी करने का आरोप लगा रहे हैं।

Nishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटनाMon, 13 Oct 2025 06:31 AM
Bihar Election LIVE: बिहार विधानसभा के दूसरे चरण के चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी होगी। इसके साथ ही 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। दूसरे चरण की सीटों पर 20 अक्तूबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। 21 अक्तूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। इस चरण के चुनाव वाले क्षेत्रों में नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 23 अक्तूबर निर्धारित है। मतदान 11 नवंबर को होगा। वहीं, 14 नवंबर को पहले चरण के साथ ही दूसरे चरण की भी मतगणना होगी। चुनाव में कुल 7.42 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।

आज दूसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया चालू हो जाएगी लेकिन अब तक सीट बंटवारे पर महागठबंधन में उलझन बरकरार है। गठबंधन की गांठ संख्या से अधिक सीटों की दावेदारी पर आकर उलझ गई है। सीट बंटवारे में सहयोगी दल राजद पर मनमर्जी करने का आरोप लगा रहे हैं। राजद ने वामदलों और कांग्रेस की सीटिंग और परम्परागत सात-आठ सीटों पर दावेदारी कर दी है।

इसके जवाब में कांग्रेस ने उन सीटों पर दावा ठोक दिया है, जहां से पिछली बार एआईएमआईएम के विधायक जीते थे और वे अभी राजद में हैं। बंटवारे के मसले पर घटक दलों के नेता भले ही सार्वजनिक तौर पर बयान देने से परहेज कर रहे हैं लेकिन अंदरखाने यह चर्चा है कि राजद जिस तरीके से सीटों पर दावेदारी कर रहा है, उसमें एक संभावना यह भी है कि गठबंधन में रहने के बावजूद कुछ सीटों पर दोस्ताना संघर्ष भी हो सकता है।

Bihar Election LIVE Update-:

Bihar Election LIVE: 07:11 AM - जन सुराज जारी करेगी प्रत्याशियों की दूसरी सूची

जन सुराज पार्टी विधानसभा चुनाव के अपने सौ उम्मीदवारों की दूसरी सूची सोमवार को जारी करेगी। नेहरू पथ स्थित शेखपुरा हाउस में दिन के साढ़े ग्यारह बजे सूची जारी की जाएगी। मालूम हो कि इससे पहले नौ अक्तूबर को जन सुराज के उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की गई थी, जिसमें 51 के नाम थे।

Bihar Election LIVE: 07:07 AM - लालू-तेजस्वी के खिलाफ आरोप तय करने पर आज फैसला संभव

आईआरसीटीसी होटल भ्रष्टाचार मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट आज आरोप तय करने पर फैसला सुना सकती है। कोर्ट ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद, पूर्व सीएम राबड़ी देवी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहित अन्य आरोपियों को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। पेशी के लिए लालू, राबड़ी और तेजस्वी रविवार को दिल्ली पहुंचे। सोमवार को कोर्ट की ओर से आने वाला निर्णय विधानसभा चुनावों पर बड़ा असर डाल सकता है। अदालत का आदेश यह तय करेगा कि इस मामले में लालू परिवार के सदस्यों पर मुकदमा चलेगा या नहीं। इसमें 14 आरोपी हैं।

Bihar Election LIVE: 06:50 AM - बीजेपी ने तय कर लिए प्रत्याशियों के नाम

भाजपा ने अपने सभी 101 उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। रविवार को दिल्ली में भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में नाम पर मुहर लगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे।

सूत्रों के अनुसार, भाजपा उम्मीदवारों की पहली सूची सोमवार को जारी कर सकती है। दो दिनों की दिल्ली में हुई मैराथन बैठक में एक-एक नाम पर चर्चा हुई। शनिवार को जेपी नड्डा की अध्यक्षता में उनके आवास पर सात घंटे तक चली बैठक में सभी संभावित उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हुआ।

Bihar Election LIVE: 06: 43 AM - एनडीए में कौन-किस सीट पर लड़ेगा, आज घोषणा

एनडीए के घटक दलों के बीच रविवार को सीटों की साझेदारी हो गई। अब किस दल को कौन-सी सीट मिली और कहां से उनके कौन प्रत्याशी खड़े होंगे, इसकी घोषणा आज होगी। साथ ही प्रत्याशियों की ओर से नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू होगी।

Bihar Election LIVE: 06: 23 AM - महागठबंधन में सीट बंटवारे पर अब भी पेंच

महागठबंधन सीट बंटवारे का मसला अब दिल्ली में ही सुलझने की तैयारी है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव रविवार को दिल्ली पहुंचे। सोमवार को उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में सशरीर उपस्थित होना है। दिल्ली में लालू-तेजस्वी की मुलाकात राहुल गांधी से हो सकती है। लालू प्रसाद ने पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा कि बात चल रही है। वरीय नेताओं के बीच बातचीत हो रही है।

जल्द ही मामला सुलझ जाएगा। महागठबंधन में सीटों के पेच को वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के बयान से भी समझा जा सकता है। रविवार को दिल्ली जाने के क्रम में पटना एयरपोर्ट पर मुकेश सहनी ने माना कि महागठबंधन अभी अस्वस्थ हो गया है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
