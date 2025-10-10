Bihar Election LIVE: आज से नामांकन; NDA, MGB में सीट फंसी है; चिराग, सहनी पर सबकी नजर Bihar Election LIVE First Phase Nomination Nitish BJP Chirag Manjhi NDA Tejashwi Congress Sahani MGB Seat Sharing Update - bihar news
LIVE Updatesरिफ्रेश

बिहार में पहले चरण की 121 विधानसभा सीटों पर आज नामांकन शुरू हो रहा है। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए और तेजस्वी यादव की अगुवाई वाले महागठबंधन में सीट बंटवारा पर सहमति नहीं बन पाई है। सबकी नजर चिराग पासवान और मुकेश सहनी पर है।

Bihar Assembly Elections

Ritesh Verma| लाइव हिन्दुस्तान,पटना | Fri, 10 Oct 2025 10:06 AM
Bihar Election Nomination Seat Sharing LIVE Updates: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 121 सीटों पर आज 10 अक्टूबर से नामांकन का काम शुरू हो रहा है। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने 51 कैंडिडेट की पहली लिस्ट के साथ सबसे पहले कुछ उम्मीदवारों के नाम बता दिए हैं, लेकिन दोनों प्रमुख गठबंधनों में अब तक सीट बंटवारे पर अंतिम सहमति नहीं बन पाई है। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए में चिराग पासवान और तेजस्वी यादव की अगुवाई वाले महागठबंधन में मुकेश सहनी पर सबकी नजर है जो 2020 में सीट के लिए आखिरी मौके पर सबको चौंका गए थे।

एनडीए में जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा ने भी बीजेपी को पर्याप्त तनाव दे रखा है। ये दोनों भी 15 और 20 सीट मांग रहे हैं। महागठबंधन में कांग्रेस के बड़े नेताओं की लालू यादव से मीटिंग में सहमति बनने की खबर है और कहा जा रहा है कि कांग्रेस के 60 के नीचे मान गई है। विपक्ष में मुकेश सहनी और सीपीआई-माले के दीपांकर भट्टाचार्य को साधना तेजस्वी यादव के लिए परीक्षा साबित हो रही है। दोनों 30 सीट से नीचे नहीं आ रहे।

10 Oct 2025, 10:05:59 AM IST

Bihar Election Nomination Seat Sharing LIVE Updates: चिराग पासवान ने लोजपा-आर संसदीय बोर्ड की बैठक टाली

Bihar Election Nomination Seat Sharing LIVE Updates: चिराग पासवान ने लोजपा-आर के संसदीय बोर्ड की शुक्रवार को होने वाली बैठक टाल दी है। जब तक भाजपा से सीटों पर अंतिम सहमति नहीं बन जाती है, तब तक शायद बैठक ना हो।

10 Oct 2025, 10:02:09 AM IST

Bihar Election Nomination Seat Sharing LIVE Updates: 14 अक्टूबर को अनंत सिंह करेंगे मोकामा सीट से नामांकन

Bihar Election Nomination Seat Sharing LIVE Updates: बाढ़ के बाहुबली नेता अनंत सिंह 14 अक्टूबर को मोकामा विधानसभा सीट से नामांकन करेंगे। अनंत सिंह ने फेसबुक पर खुद लड़ने और नामांकन में लोगों से आने की अपील की है। अनंत सिंह के जेडीयू के टिकट पर लड़ने की चर्चा है लेकिन अभी कैंडिडेट की औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। अनंत सिंह हाल के दिनों में जेडीयू के नेता अनंत सिंह और अशोक चौधरी के काफी करीब आ गए हैं।

10 Oct 2025, 09:50:52 AM IST

Bihar Election Nomination Seat Sharing LIVE Updates: चौथी बार चिराग पासवान के घर जाने वाले हैं नित्यानंद राय

Bihar Election Nomination Seat Sharing LIVE Updates: लोक जनशक्ति पार्टी - रामविलास (एलजेपी-आर) के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) अब तक मना नहीं पाई है। उनको मनाने नित्यानंद राय शुक्रवार को उनके घर जाएंगे जो पिछले 24 घंटे में उनकी चौथी कोशिश होगी। नित्यानंद गुरुवार को तीन बार गए थे। पहली बार मां से मिलकर लौट आए क्योंकि तब चिराग मंत्रालय गए हुए थे। दूसरी बार में चिराग से मुलाकात हुई। तीसरी बार बिहार के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के साथ गए और आधे घंटे की बातचीत के बाद लौटे। सूत्रों का कहना है कि चिराग 40 सीट की मांग से 22-28 सीट की रेंज तक आ गए हैं, लेकिन वो कुछ ऐसी सीट भी मांग रहे हैं, जो दूसरे सहयोगी दलों के पास है। जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) या हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) की जीती हुई सीटें लेकर चिराग को देने को लेकर पेच फंसा है, क्योंकि इसमें त्रिपक्षीय सहमति बन नहीं पा रही है।

10 Oct 2025, 09:50:52 AM IST

Bihar Election Nomination Seat Sharing LIVE Updates: 18 जिलों की 121 सीटों पर आज से शुरू नामांकन शुरू

Bihar Election Nomination Seat Sharing LIVE Updates: चुनाव आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के मुताबिक आज पहले चरण के चुनाव की अधिसूचना जारी होगी और इसके साथ ही 18 जिलों की 121 सीटों पर नामांकन भी शुरू हो जाएगा। 6 नवंबर को इन सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 17 अक्टूबर तक पहले चरण का नामांकन होगा। 18 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच के बाद 20 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे।

Bihar Elections Bihar Assembly Elections Bihar Assembly Elections 2025 अन्य..

