Bihar Election: लालू के हाथ कमान नहीं, तेजस्वी जुबान के कच्चे; शरद यादव के बेटे शांतनु खुलकर सामने आए

संक्षेप: शांतनु यादव ने कहा कि लालू यादव के हाथ में पार्टी की कमान नहीं है। दूसरी ओर तेजस्वी यादव जुबान के कच्चे हैं। लेकिन, वह राजनीति में झाल बजाने नहीं आए हैं।

Bihar Election: मधेपुरा विधानसभा सीट पर आरजेडी से टिकट नहीं मिलने के नाराज शांतनु यादव खुलकर लालू और तेजस्वी के खिलाफ बोलने लगे हैंं। उन्होंने लालू यादव को लाचार तो तेजस्वी यादव को जुबान का कच्चा करार दिया। शनिवार को शांतनु की बहन सुभाषिनी तेज प्रताप के बहाने पिता पुत्र पर गंभीर आरोप लगाई थी। शांतनु समाजवादी दिग्गज और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव के बेटे हैं। मधेपुरा लोकसभा का उन्होंने चार बार प्रतिनिधित्व किया।

शरद यादव अपनी जिंदगी में ही अपनी पार्टी का राष्ट्रीय जनता दल में विलय कर दिया था। शांतनु यादव ने बताया कि पिताजी की विरासत संभालने के लिए राजनीति में आया। उनके क्षेत्र में ही सेवा करना चाहता था। विलय के वक्त लोकसभा चुनाव में टिकट देने की बात हुई थी। लेकिन उस समय भी प्रवीण को मौका दे दिया। कहा गया कि विधानसभा लड़ाएंगे। एक बार फिर उनके साथ दगा किया गया। मधेपुरा में वादा रने के बाद राजद ने प्रो0 चंद्रशेखर को सिंबल दे दिया है।

एक न्यूज चैनल से बात करते हुए शांतनु यादव ने कहा कि लालू यादव अभिभावक हैं लेकिन उनके हाथ में पार्टी की कमान अब नहीं है। दूसरी ओर तेजस्वी यादव जुबान के कच्चे हैं। लेकिन, वह राजनीति में झाल बजाने नहीं आए हैं। अपने समर्थकों के साथ विमर्श कर रहे हैं। जल्द ही कोई अहम फैसला लेंगे। वे अपने पिता की राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। चुप नहीं बैठ सकते। परिवार का पूरा साथ मिल रहा है।