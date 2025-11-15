जनता का फैसला मंजूर; हार के बाद बोली जन सुराज, बिहार चुनाव में नहीं खुला खाता

संक्षेप: बिहार चुनाव 2025 में प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी एक भी सीट न जीत सकी। अब पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने हार पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लड़ाई खत्म नहीं, नया दौर शुरू हुआ है।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में करारी हार के बाद जन सुराज पार्टी (जेएसपी) के बिहार अध्यक्ष मनोज भारती ने शांत और स्पष्ट शब्दों में जनता के फैसले को स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, “जनता का फैसला सिर झुकाकर स्वीकार है, क्योंकि जन सुराज पार्टी का हमेशा से मानना है कि जन बल के आगे कोई बल नहीं।”

भारती ने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए जोड़ा, “हम हार जरूर गए, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। अगले 5 साल हम पहले से ज्यादा मेहनत करेंगे। यह सफर लंबा है और हम सब इसे मिलकर पूरा करेंगे। लड़ाई खत्म नहीं, बस अगला दौर शुरू हुआ है।”

238 सीटों पर लड़ी जेएसपी का खाता भी नहीं खुला पूर्व चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर द्वारा बनाई गई जन सुराज पार्टी 238 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद 243 सदस्यीय विधानसभा में एक भी सीट जीतने में असफल रही। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, जेएसपी के अधिकांश उम्मीदवार 10 प्रतिशत वोट भी हासिल नहीं कर सके, जिसके चलते लगभग सभी की जमानत जब्त हो गई।

नोटा ने भी जेएसपी के प्रदर्शन को पीछे छोड़ा कई विधानसभा क्षेत्रों में जेएसपी प्रत्याशी ‘नोटा’ से भी पीछे रह गए। फोर्ब्सगंज में जेएसपी के मोहम्मद एकरामुल हक को 977 वोट मिले, जबकि नोटा को 3,114 वोट मिले। चनपटिया से त्रिपुरारी कुमार तिवारी उर्फ मनीष कश्यप ने 17.2% वोट पाकर पार्टी को थोड़ी राहत जरूर दी, लेकिन जीत के करीब भी नहीं पहुंचे। जोकीहाट से सरफराज आलम को 16.26% वोट मिले। भोजपुरी गायक रितेश पांडे भी महज़ 7.45% वोट हासिल कर सके।

मढ़ौरा से सबसे बेहतर प्रदर्शन भी हार में बदला मढ़ौरा में नवीन कुमार सिंह उर्फ अभय सिंह दूसरे स्थान पर रहे, पर राजद के जितेंद्र कुमार राय ने उन्हें 27,928 वोटों के अंतर से हराया। इसी सीट को जेएसपी का चुनाव में सर्वश्रेष्ठ परिणाम माना जा रहा है।