Bihar Election: जेडीयू ने जारी की 40 स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट, इन नेताओं को मिली जगह

संक्षेप: बिहार चुनाव को लेकर नीतीश कुमार की जेडीयू ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। जिसमें पार्टी के दिग्गज नेताओं समेत महिला नेताओं को भी जगह दी गई है। लिस्ट में नीतीश, संजय झा, ललन सिंह, अशोक चौधरी समेत लवली आनंद, कविता सिंह, और कहकशां परवीन शामिल हैं।

बिहार चुनाव को लेकर नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड की तैयारियां जोरों पर हैं। सीएम नीतीश ने चुनाव प्रचार भी तेज कर दिया है। इस बीच जदयू के 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी सामने आ गई है। जिसमें 5 महिलाओं को भी जगह दी गई है। स्टार प्रचारकों में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री अशोक चौधरी, शिवहर से सांसद लवली आनंद समेत 40 नाम शामिल हैं।

जदयू की स्टार कैंपनर्स की सूची में नीतीश कुमार, संजय कुमार झा, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, रामनाथ ठाकुर, विजेन्द्र प्रसाद यादव, उमेश सिंह कुशवाहा, विजय कुमार चौधरी, अशोक चौधरी, श्रवण कुमार, मनीष कुमार वर्मा, आफाक अहमद खान, सरयू राय, कौशलेंद्र कुमार, देवेशचंद्र ठाकुर, दिलेश्वर कामत, दिनेश चन्द्र यादव, हर्षवर्धन सिंह, अरुण कुमार, लवली आनंद, रामप्रीत मंडल के नाम प्रमुख हैं, इनके अलावा डॉ. अलोक कुमार सुमन, सुनील कुमार, मदन सहनी, रत्नेश सदा, ललन कुमार सर्राफ, संजय सिंह, नीरज कुमार, ई० सुनील कुमार, खालिद अनवर, रवींद्र प्रसाद सिंह, रीना यादव, चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, कविता सिंह, कहकशां परवीन, राम कुमार शर्मा, रमेश कुशवाहा, मोहम्मद नेमतुत्लाह, चन्दन कुमार सिंह, भारती मेहता, डॉ. श्वेता विश्वास शामिल हैं।